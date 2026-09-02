Slovenska Vzajemna ulazi na hrvatsko tržište zdravstvenog osiguranja

Groupama će u Hrvatskoj distribuirati Vzajemninu zdravstvenu policu, dok će slovenska kuća nuditi Groupamina auto i imovinska osiguranja.

Slovenska osiguravajuća kuća Vzajemna sklopila je ugovor o suradnji s podružnicama francuske osiguravajuće grupe Groupama u Sloveniji i Hrvatskoj. Vzajemna će u Sloveniji prodavati Groupamina automobilska i imovinska osiguranja, dok će Groupama u Hrvatskoj kroz svoje distribucijske kanale nuditi Vzajemninu zdravstvenu policu, prenosi maribor24.

Riječ je o recipročnom modelu suradnje kojim Vzajemna dobiva pristup hrvatskom tržištu zdravstvenog osiguranja preko postojeće distribucijske mreže Groupame, bez potrebe za izgradnjom vlastite prodajne infrastrukture. Zdravstvena polica jedan je od ključnih Vzajemninih proizvoda, a korisnicima omogućuje brži pristup specijalističkim zdravstvenim uslugama.

U Vzajemni ističu da je sporazum važan korak u provedbi njihovih strateških smjernica za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Provedba ugovora počet će nakon ispunjenja svih potrebnih operativnih i tehničkih uvjeta.

Vzajemna širi poslovanje

Suradnja s Groupamom dolazi u trenutku kada Vzajemna širi poslovanje nakon prošlogodišnjeg preoblikovanja iz društva za uzajamno osiguranje u dioničko društvo. Njezine su dionice u ožujku ove godine počele kotirati na Ljubljanskoj burzi.

U prvih šest mjeseci ove godine Vzajemna je ostvarila 20,3 milijuna eura bruto zaračunatih premija, što je 16 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je ostvarila neto gubitak od gotovo 300 tisuća eura.

Groupama je već prisutna na hrvatskom tržištu, uključujući segment dopunskog zdravstvenog osiguranja, dok u Sloveniji posluje od 2022. godine. Ondje je prisutna i kroz partnerstvo s OTP-om, čijom prodajnom mrežom nudi različite vrste osiguranja.

Zanimljivo je da je Groupama, prema neslužbenim informacijama Forbesa Slovenija, krajem prošle godine bila zainteresirana i za preuzimanje Vzajemne, prenosi SEEbiz. Do preuzimanja nije došlo, ali dvije su osiguravajuće kuće sada pronašle model suradnje kojim međusobno šire distribuciju svojih proizvoda.

Zdravstveno osiguranje tržište od oko 150 milijuna eura

Vzajemna ulazi u segment koji posljednjih godina zauzima sve važnije mjesto na hrvatskom tržištu osiguranja. Prema podacima Hanfe, društva za osiguranje u Hrvatskoj u 2025. naplatila su ukupno 2,1 milijardu eura premije, od čega se oko 1,7 milijardi eura odnosilo na neživotna osiguranja. Zdravstveno osiguranje činilo je 8,8 posto premije neživotnih osiguranja, što odgovara tržištu vrijednom približno 150 milijuna eura.

Po veličini premije zdravstveno je tako bilo četvrta najvažnija vrsta neživotnog osiguranja, iza obveznog automobilskog osiguranja, kaska te osiguranja od požara i elementarnih šteta.

Još je veći njegov udio na strani šteta. Na zdravstvena osiguranja odnosilo se 11,8 posto ukupno likvidiranih šteta u neživotnim osiguranjima, koje su u prošloj godini dosegnule 856,9 milijuna eura. To znači da su osiguravatelji po zdravstvenim policama tijekom godine isplatili odnosno likvidirali štete vrijedne oko 101 milijun eura.

Zdravstveni segment nastavlja rasti i ove godine. Prema Hanfinim podacima za prvo tromjesečje 2026., zdravstveno osiguranje činilo je oko devet posto ukupne premije na hrvatskom tržištu osiguranja, u odnosu na osam posto u cijeloj 2025. godini.

Konkurencija koju će Vzajemna zateći u Hrvatskoj pritom je već dobro razvijena. Vzajemna će se na tom tržištu pokušati pozicionirati drukčijim modelom. Umjesto gradnje vlastite distribucijske mreže, slovenski osiguravatelj koristit će postojeće kanale Groupame, što mu omogućuje znatno brži i jeftiniji ulazak na hrvatsko tržište.