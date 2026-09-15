U promet pušten elektrodizelski vlak Split-Zagreb, vozit će 7,5 sati

Elektrodizelski vlak je posebno prilagođen za prugu od Splita do Zagreba koja je samo dijelom elektrificirana

HŽ Putnički prijevoz pustio je u promet prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split – Zagreb Glavni kolodvor, a riječ je o prvom od ukupno šest novih Končarevih elektrodizelskih vlakova koji bi do kraja godine trebali biti uključeni u promet. Elektrodizelski vlak kombinira pogon na struju iz kontaktne mreže i dizelski motor, čime je posebno prilagođen za prugu od Splita do Zagreba koja je samo dijelom elektrificirana, pa zahvaljujući kombiniranom pogonu može voziti cijelom trasom.

Putnicima je na raspolaganju 150 sjedećih mjesta, besplatan Wi-Fi te utičnice uz sjedala. Vlak ima suvremeni informacijski sustav s vizualnim i zvučnim najavama, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle, a postavljeni su i samoposlužni aparati iz kojih putnici mogu kupiti kavu i druge tople napitke, vodu, sokove, slatkiše i grickalice.

Cilj - pola milijuna putnika

Od prosinca, s početkom novog voznog reda, Zagreb i Split trebala bi svakodnevno povezivati četiri dnevna vlaka koja će putovati sedam i pol sati. Na godinu 250 tisuća putnika putuje vlakom za Zagreb i Split, a cilj je povećati broj putnika na pola milijuna, navode u HŽ-u i najavljuju uvođenje vikend noćnog, 'studentskog' vlaka.

Državni tajnik za željeznicu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek rekao je da je to prvi od šest nabavljenih vlakova te da je u nabavi novih pet, koji su dio rekonstrukcije flote HŽ Putničkog prijevoza.

​- Uvođenjem novih elektrodizelskih vlakova za daljinski prijevoz nastavlja se modernizacija voznog parka HŽ Putničkog prijevoza, uz istodobno smanjenje potrošnje energije, buke i emisija stakleničkih plinova. U razvoj i proizvodnju vlakova uključeni su stručnjaci Grupe Končar, u suradnji s brojnim hrvatskim tvrtkama​ - rekao je Tušek.​

Nabava ukupno šest elektrodizelskih vlakova financira se zajmom Europske investicijske banke (EIB) vrijednim 57,3 milijuna eura, a Končar je s njihovom proizvodnjom počeo prije nekoliko godina – u srpnju 2024. Končar i HŽ Putnički prijevoz potpisali su ugovor za šest elektrodizelskih motornih vlakova za relaciju Zagreb–Split, nakon čega je počela njihova proizvodnja.

Iako su posljednjih godina traženi, elektrodizelski vlakovi (ili bi-mode vlakovi) još uvijek nisu dominantna tehnologija u Europi, no HŽ se na takve vlakove odlučio upravo zbog pruge Zagreb – Split koja je elektrificirana samo 220 kilometara od ukupnih 429 kilometara pa na neelektrificiranom dijelu vlakovi koriste dizelski motor.

Bolje rješenje

Za takve pruge elektrodizelski vlakovi su se pokazali boljim rješenjem od baterijskih vlakova koji bi morali nositi vrlo velik kapacitet baterija za dugačak neelektrificirani dio, istodobno bi na brdskoj dionici pruge trebali imati dosta vučne snage, a trebale bi se postaviti i punionice. Stoga su elektrodizelski vlakovi vrlo dobra tehnologija za zemlje poput Hrvatske koje imaju veliku neelektrificiranu mrežu, a istodobno žele modernizirati putnički promet bez čekanja da se cijela mreža elektrificira, iako ne predstavljaju budućnost željeznice - Europa u prosjeku ima oko 57,6 posto elektrificiranih pruga, dok je Hrvatska na samo 38,7 posto.

Uvođenjem u promet elektrodizelskih vlakova, Hrvatska ide prema postupnom smanjenju dizela jer se paralelno s elektrodizelskim vlakovima naručuju i baterijski, koje također izrađuje Končar. Baterijski vlakovi koriste se za kraće, regionalne neelektrificirane pruge, a prvi u Hrvatskoj pušten je u redovni promet u rujnu prošle godine.

Nakon početnih vožnji između Virovitice i Bjelovara, od 15. prosinca 2025. bit će uveden u redovni promet na relaciji Split – Kaštel Stari – Split. Končar također proizvodi i baterijsko-elektromotorni vlak koji od svibnja prošle godine vozi na relaciji Zagreb – Bjelovar.

Takvi vlakovi na elektrificiranom dijelu koriste struju iz kontaktne mreže, a na neelektrificiranom dijelu voze na baterije. U srpnju 2026. potpisan je ugovor za šest baterijsko-elektromotornih vlakova i izgradnju hibridne punionice u Kotoribi. Vrijednost projekta je 53,6 milijuna eura, a novi vlakovi trebali bi biti pušteni u promet tijekom 2028. i početkom 2029.

Končar je time postao jedna od rijetkih kompanija u svijetu koje proizvode baterijske vlakove, uz Siemens, Stadler, Škodu, Hitachi, Alstom i kineski CRRC. Končar se pritom nametnuo kao vrlo ozbiljan igrač jer je razvio vlastitu baterijsku elektromotornu garnituru, a ne samo ugradio baterije u postojeći vlak. Osim Hrvatske, baterijske vlakove u prometu zasad koriste Njemačka, Danska, Austrija, Litva, Švicarska, Italija i SAD, dok su Češka, Latvija, Slovačka i Velika Britanija takve vlakove naručile.