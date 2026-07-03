Nadzor

Porezna steže obruč oko taksija: pod povećalom 350 tvrtki i osoba

3. srpnja 2026.
Taxi, taksi

Taxi, taksi

foto Ratko Mavar
Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Kroz JEER, prijave i odjave radnika, fiskalizaciju i druge baze prati se prebacivanje vozača, vozila i poslovanja na nove tvrtke

Dok tržište autotaksi-prijevoza ulazi u fazu strože regulacije, Porezna uprava kroz sustav fiskalizacije, Jedinstvenu elektroničku evidenciju rada (JEER) i druge domaće i međunarodne baze podataka aktivno prati dobro uhodane obrasce porezne evazije. U fokusu su taksi-agregatori i digitalne platforme koje se u javnosti sve češće prozivaju zbog poreznih nepravilnosti i nedovoljno reguliranog statusa. 

Porezna uprava potvrdila je Lideru da je u njihove pojačane nadzorne i analitičke aktivnosti u razdoblju od 2024. do 2026. obuhvaćeno više od 350 poreznih obveznika, odnosno društava i pojedinaca.

Riječ je o specifičnom poslovnom modelu: nakon što se u nekoj tvrtki pojave porezne obveze ili se pokrene nadzor, poslovanje, zaposlenici i vozni park prebacuju se na novu ili povezanu tvrtku. Prethodna društva pritom ostaju bez ikakve značajnije imovine, ostavljajući iza sebe milijunske nepodmirene dugove državi. 

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