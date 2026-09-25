Ribola pred 100. trgovinom: Kako je iz Kaštela osvojila Dalmaciju

Dalmatinski lanac ima 98 trgovina i 127 milijuna eura prihoda, snažno se širi prema Zadru i Dubrovniku, ali mu profitne marže padaju

Petrčane, malo mjesto u okolici Zadra, imaju šestotinjak stalnih stanovnika, čije potrebe svakodnevne opskrbe nekako pokrivaju dvije trgovinice, Konzum i Bakmaz, obje veličine petnaestak kvadrata. Tijekom dvaju ljetnih mjeseci, međutim, u Petrčanima svakodnevno boravi od sedam do deset tisuća ljudi, najvećim dijelom u privatnom smještaju, i svi oni su sve do ovog ljeta sve svoje potrebe za kupnjom morali podmirivati u petnaestak kilometara udaljenom Zadru. Godinama nijedan maloprodajni lanac s nacionalnom pokrivenošću nije uvidio sezonski potencijal te lokacije, sve dok ove godine to nije učinila tvrtka Ribola, sa sjedištem u Kaštel Lukšiću.

Ribola je jedan od onih nekoliko maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj iz reda velikih kompanija (sa 127 milijuna eura u prošloj godini trinaesti je trgovac na malo prema visini prihoda u zemlji) koji imaju respektabilnu mrežu trgovina (sad ih ima 98), ali koji se zadržavaju na području nekoliko županija. U njezinu slučaju to su četiri dalmatinske županije u kojima se za svoj dio kolača natječe sa sedam mnogo većih i moćnijih konkurenata, kojima otvaranje trgovine u jednim Petrčanima i ne pada na pamet.