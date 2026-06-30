Proračunski rashodi rastu za 821,4 milijuna eura

Povećanje rashoda u 2027. Vlada povezuje s mjerama za bolji životni standard, ulaganja u infrastrukturu i jačanje sigurnosti

Vlada je u utorak donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2027. - 2029., prema kojoj se rashodi u 2027. godini u odnosu na 2026. povećavaju za 821,4 milijuna eura.

Proračunski rashodi utvrđeni tom odlukom povećavaju se s 30,5 milijardi eura u 2026. na 31,3 milijarde eura u 2027. godini, što je povećanje od 2,7 posto.

- Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, slijedom mjera koje vlada poduzima za poboljšanje životnog standarda građana, ulaganje u infrastrukturu te jačanje sigurnosti društva - rekao je ministar financija Tomislav Ćorić na sjednici Vlade.

Govoreći o mjerama vlade za poboljšanje standarda, ministar je između ostalog naglasio rast mirovina i mirovinskih primanja, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama te rast naknada u sustavu socijalne skrbi.

Uz to, u obrazloženju odluke istaknuto je da se navedena povećanja rashodovne strane proračuna odnose i na modernizaciju obrane, željeznički sektor, kao i izdvajanja za unapređenje kvalitete stanovanja i uvođenje cjelodnevne nastave.

Rashodi utvrđeni za 2028. u odnosu na 2027. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura ili za 2,4 posto te će prema projekciji u toj godini ukupno iznositi 32,1 milijardu eura.

Za 2029. godinu u odnosu na 2028. istom je odlukom utvrđeno povećanje proračunskih rashoda za 898,4 milijuna eura ili za 2,8 posto, na ukupno 32,9 milijardi eura.

U odluci je utvrđena i visina manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje od 2027. do 2029. godine.

Za sve tri godine za izvanproračunske korisnike planira se višak i to 2027. u iznosu od 58,2 milijuna eura, 2028. u iznosu od 64,2 milijuna te 2029. u iznosu od 184,4 milijuna eura.

Današnja vladina odluka čini osnovu za pripremu državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje od 2027. do 2029. godine.

- U okviru ove odluke uzimaju se u obzir izvješće o napretku u provedbi nacionalnog srednjeročnog fiskalno-strukturnog plana Republike Hrvatske za 2025. i 2026. godinu, kao i Proljetni paket Europskog semestra za 2026. godinu, koji uključuje Specifične preporuke Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku - rekao je ministar Ćorić.

Kako je istaknuto u obrazloženju odluke, preporuke Vijeća EU provodit će se idućih godinu dana, a posebno naglašavaju potrebu jačanja politika tržišta rada, unapređenja adekvatnosti socijalne i zdravstvene skrbi kao i priuštivog stanovanja te potrebu povećanih izdvajanja za obranu, a sve uz vođenje računa o fiskalnoj održivosti.