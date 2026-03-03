Sprema li se najveći IPO u povijesti hrvatskog privatnog sektora?

Nakon propalih pregovora sa stranim fondovima, Tomislav Mamić odlučio je potražiti 200 milijuna eura na domaćem tržištu kapitala

Dalmacija bi uskoro mogla dobiti svog najjačeg predstavnika na tržištu kapitala u okviru povijesno značajne operacije za domaće gospodarstvo. Kako piše Jutarnji list, trgovački lanac Tommy privodi kraju intenzivne pripreme za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO). Iako osnivač Tomislav Mamić nije komentirao detalje, Jutarnji navodi kako informacije iz poduzetničkih krugova i izvora bliskih mirovinskim fondovima sugeriraju da su investitori iznimno zadovoljni održanim prezentacijama.

Financijski gabariti ovog potencijalnog izlaska na burzu ukazuju na to da je riječ o transakciji koja bi mogla promijeniti dosadašnju ljestvicu najvećih privatnih izdanja u Hrvatskoj. Procjenjuje se da bi Tommy za paket od 25 do 30 posto udjela mogao prikupiti između 180 i 200 milijuna eura svježeg kapitala.

Takav izračun temelji se na impresivnim poslovnim rezultatima i EBITDA-i za 2025. godinu koja iznosi oko 80 milijuna eura. Ovim bi iznosom splitska kompanija nadmašila dosadašnji rekord osječkog Žita, koje je putem IPO-a prikupilo 130 milijuna eura.

Cilj ove operacije nije samo puko širenje prodajne mreže, već snažna vertikalna integracija kroz proizvodne tvrtke Petason i Bobis. Plan investicija nakon izlaska na burzu kreće se u rasponu od 300 do 350 milijuna eura, s naglaskom na jačanje primarne proizvodnje. To uključuje ulaganje veće od 30 milijuna eura u novi pogon Bobisa te značajno proširenje kapaciteta Petasona kroz modernu tehnologiju i razvoj vlastitih farmi junadi, svinja i pilića. Namjera je osigurati potpunu sirovinsku neovisnost za svježe meso i mesne prerađevine.

Proces pripreme IPO-a povjeren je stručnjacima iz InterCapitala i Zagrebačke banke.

Podsjećamo kako je Lider pisao o kompleksnoj pozadini koja je prethodila ovoj odluci, uključujući neuspješne pregovore s globalnim investicijskim fondom CVC Capital Partners. Iako je Tommy proveo unutarnje restrukturiranje formiranjem Tommy grupe, što se u stručnim krugovima često tumačilo kao priprema za prodaju, neslaganje oko valuacije i multiplikatora EBITDA-e s luksemburškim fondom očito je usmjerilo Tomislava Mamića prema burzi kao alternativnom modelu prikupljanja kapitala.

Mamić je godinama balansirao između prodaje i zadržavanja kontrole, koristeći pregovore za testiranje tržišne atraktivnosti, no trenutna strategija izlaska na burzu, koja uključuje i snažnu vertikalnu integraciju kroz Bobis i Petason, sugerira da je vlasnik ipak odabrao put samostalnog razvoja i javnog financiranja umjesto prepuštanja kompanije izravnom konkurentu ili stranom fondu.