Europljani su skloni promjeni banke radi boljeg kripto pristupa

Istraživanje Börse Stuttgart Digital pokazuje da bi 35 posto europskih investitora prešlo u banke s boljom kripto ponudom

Ponuda kriptovaluta počinje utjecati na način na koji europski investitori biraju svoje bankarske pružatelje usluga, ali regulatorna nesigurnost i dalje ometa njihovo šire usvajanje, prema novom istraživanju.

Istraživanje Börse Stuttgart Digital objavljeno u utorak pokazalo je da bi 35 posto europskih ulagača razmotrilo promjenu banke ako bi neka druga institucija ponudila bolje mogućnosti ulaganja u kriptovalute, što sugerira da kripto počinje utjecati na način na koji neki klijenti biraju financijske pružatelje usluga.

Gotovo svaki peti ispitanik rekao je kako očekuje da će njihova glavna banka ponuditi pristup kriptovalutama u sljedeće tri godine, prema istraživanju koje je obuhvatilo oko 6.000 investitora u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i Francuskoj. Rezultati sugeriraju da se kriptovalute približavaju odnosu s glavnim bankama, barem među investitorima koji su već otvoreni za digitalnu imovinu.

Ipak, propisi i nedostatak obrazovanja ostaju najveće prepreke prihvaćanju, pri čemu 76 posto smatra da je kripto imovina nedovoljno regulirana, dok se preko 60 posto osjeća slabo informirano o digitalnoj imovini.

MiCA je povećala povjerenje u digitalnu imovinu za gotovo polovicu europskih investitora

Čini se da propisi Europske unije pomažu u tom pogledu. Uredba EU o tržištima kripto imovine (MiCA) stupila je u potpunosti na snagu za pružatelje usluga kripto imovine 30. prosinca 2024.

Gotovo polovica anketiranih investitora izjavila je da je MiCA okvir povećao njihovo povjerenje u digitalnu imovinu, čineći je sigurnijom i privlačnijom.

- Povjerenje i jasna regulacija ključni su za sljedeću fazu usvajanja kriptovaluta u Europi. S MiCA-om koja donosi transparentnost i pravnu sigurnost, investitori dobivaju jasnoću koju očekuju - rekao je Matthias Voelkel, izvršni direktor Börse Stuttgart Grupe.

Rezultati su vidljivi jer tradicionalne financijske institucije diljem Europe nastavljaju sve dublje ulaziti u kripto svijet. Börse Stuttgart Digital izjavila je u siječnju 2025. da je postala prvi njemački pružatelj usluga kripto imovine koji je dobio MiCA licencu za cijelu EU putem svoje podružnice za skrbništvo, pozicionirajući se kao regulirani pružatelj infrastrukture za banke, brokere i upravitelje imovinom.

Španjolska prednjači u europskom usvajanju kriptovaluta

Među ispitanim zemljama, Španjolska je pokazala najveću stopu usvajanja kriptovaluta s gotovo 28 posto investitora koji već posjeduju digitalnu imovinu. Njemačka je bila druga s 25, Italija s 24 i Francuska s 23 posto.

Od ispitanika, 25 posto je reklo da su već uložili u kriptovalute, a 36 posto da će vjerojatno ponovno ulagati u sljedećih pet godina, pokazujući kontinuirani interes unatoč volatilnosti tržišta, navodi se u izvješću.

Prema izvješću Chainalysisa objavljenom u listopadu 2025., Rusija je imala najveće kripto tržište u Europi s 376 milijardi dolara vrijednosti primljene između srpnja 2024. i lipnja 2025., a slijede je Ujedinjeno Kraljevstvo s 273 milijarde dolara i Njemačka s 219 milijardi dolara.