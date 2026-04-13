I banke i korisnici 'švicaraca' mogli bi tražiti izuzeća sudaca

Novi pravni obrat u sporovima oko švicaraca - obje strane dovode u pitanje nepristranost sudaca i traže izuzeća

Vrhovni sud (VS) formirao je Prošireno vijeće koje će odlučivati o pravu na puno obeštećenje 30 tisuća tužitelja s konvertiranim kreditima iz švicarskog franka u eure. Međutim, iz Hrvatske udruge banaka (HUB) potvrđeno nam je da će tražiti izuzeće suca izvjestitelja Jadranka Juga, iako odvjetnik Igor Metelko smatra da bi i druga strana, oštećeni klijenti banaka, mogli naći primjere sudaca koje treba izuzet iz Proširenog vijeća.