Aminess ulazi u Karlovac preuzimanjem dva hotela

Preuzimanjem hotela Kadoor i Florian & Godler Aminess ulazi u Karlovac i širi mrežu na 33 objekta te jača kontinentalni turizam

Aminess Hotels & Resorts, najbrže rastuća domaća turistička kompanija, nastavlja sa snažnim širenjem dodajući Karlovac kao 12. destinaciju svojeg portfelja. Preuzimanjem dva novoobnovljena hotela u centru grada, Aminess Kadoor Hotela 4* i Aminess Florian & Godler Hotela 4*, portfelj kompanije raste na ukupno 33 objekta, čime se dodatno učvršćuje pozicija Aminessa kao jednog od turističkih lidera u regiji.

Ulazak na područje Karlovca predstavlja strateški iskorak kojim Aminess dodatno širi svoju prisutnost izvan tradicionalnih morskih destinacija te otvara nove prilike u razvoju kontinentalnog turizma. Novo preuzimanje nastavak je širenja poslovnog modela u kojem Aminess kroz svoju management kompaniju Aminess Hospitality Group razvija partnerstva s vlasnicima hotela, koristeći snažnu operativnu, prodajnu i marketinšku platformu grupacije. Takav pristup omogućuje vlasnicima objekata stabilan i profesionalan operativni model, dok Aminess kroz svoje znanje i iskustvo osigurava podizanje kvalitete ponude, zadovoljstva gostiju i dugoročne vrijednosti destinacije.

- Ulaskom u Karlovac dodatno širimo mrežu destinacija u kojima Aminess posluje, čime potvrđujemo našu strategiju kontinuiranog rasta i razvoja. Model asset-light upravljanja pokazao se važnim pokretačem širenja portfelja, a ulazak u središnju Hrvatsku dodatno otvara prostor za nove poslovne prilike. Zahvaljujući snažnoj prisutnosti duž cijele obale, a sada i na kontinentu, u vrhuncu sezone svakodnevno ugošćujemo više od 19.400 gostiju te zapošljavamo više od 2.600 djelatnika - istaknuo je Mladen Knežević, predsjednik Uprave Aminess Hotels & Resorts.

Hotele u Karlovcu prvotno je razvila tvrtka Star Turist, koja je stajala iza projekta njihove izgradnje i opremanja. Riječ je o hotelima otvorenima u kategoriji četiri zvjezdice, čija je realizacija bila dio šireg projekta modernizacije turističke ponude u Karlovcu.

Projekt rekonstrukcije, dogradnje i opremanja hotela Florian & Godler bio je sufinanciran sredstvima Europske unije. Društvu Star Turist iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljeno je 5,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom 'Ulaganje u izgradnju i opremanje hotela u kategoriji 4 zvjezdice'. Projekt je odobren u okviru natječaja 'Podrška razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu', financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.