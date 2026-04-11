Prvi supertankeri prošli Hormuškim tjesnacem

Tri supertankera izlaze iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac prvi put nakon primirja, dok u Pakistanu traju mirovni pregovori

Tri supertankera u subotu su prošla kroz Hormuški tjesnac, pokazali su podaci o brodarstvu, što ukazuje na to da je riječ o prvim brodovima koji su izašli iz Perzijskog zaljeva od sporazuma o primirju postignutog između SAD-a i Irana, dok su istodobno u Pakistanu započeli mirovni pregovori.

Iranska blokada tjesnaca, ključnog za plovidbu i prolaz oko 20 posto globalnih pošiljki nafte i ukapljenoga prirodnog plina, poremetila je krajem veljače, kada je započeo sukob, globalnu opskrbu energijom i utjecala na nagli porast cijena nafte.

Serifos, Cospearl Lake i He Rong Hai prolaze probnu rutu

Liberijski tanker za prijevoz sirove nafte (VLCC) Serifos i dva tankera za prijevoz sirove nafte Cospearl Lake i He Rong Hai, koji plove pod kineskom zastavom, uspjeli su u subotu ući i izaći s "probnog sidrišta Hormuškog prolaza" koje zaobilazi iranski otok Larak, pokazuju podaci LSEG-a, vodećega globalnog pružatelja podataka o financijskim tržištima.

Svaki brod može prevoziti dva milijuna barela nafte.

Tereti iz Saudijske Arabije, UAE‑a i Iraka za Aziju

Očekuje se da će Serifos, koji prevozi sirovu naftu utovarenu u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima početkom ožujka stići u malezijsku luku Malaccu 21. travnja, podaci su LSEG-a i analitičke tvrtke Kpler.

Cospearl Lake prevozi iračku naftu, a He Rong Hai sirovu saudijsku naftu.

Unipec, podružnica Sinopeca, unajmitelj dvaju tankera

Oba tankera za prijevoz nafte unajmio je Unipec, trgovačka podružnica kineskog energetskog diva Sinopeca, pokazali su podaci LSEG-a.

Sinopec nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa da potvrdi informaciju izvan radnog vremena.