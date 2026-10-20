Šušnjar: Razvoj nuklearne energetike prilika za domaću industriju

Šušnjar je o razvoju nuklearne energetike u Hrvatskoj razgovarao s predsjednikom ChinaSPIC Mingshengom i predsjednikom SNPTC-a Yuanhuom

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je u utorak u Pekingu da razvoj nuklearne energetike u Hrvatskoj otvara nove prilike za domaću industriju, inženjere i stručnjake te da domaće gospodarstvo mora biti spremno sudjelovati u takvim projektima, od proizvodnje opreme do razvoja tehnologija i održavanja postrojenja.

Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži X, o razvoju nuklearne energetike u Hrvatskoj razgovarao je s predsjednikom ChinaSPIC Liu Mingshengom i predsjednikom SNPTC-a Ma Yuanhuom. Kako je kazao, u fokusu su bila iskustva u razvoju nuklearnih projekata, uvjeti za uključivanje hrvatskih tvrtki u međunarodne dobavne lance te prijenos znanja i obrazovanje stručnjaka.

- Priprema hrvatskog nuklearnog programa uključuje strukturirani informativni postupak i neobvezujuće razgovore s državama partnerima i potencijalnim dobavljačima nuklearnih tehnologija. Cilj je prikupiti konkretne i usporedive informacije o dostupnim tehnološkim rješenjima, njihovim tehničkim karakteristikama i ekonomskim aspektima, kao podlogu za buduće odluke. Vlada RH time povezuje dugoročnu energetsku sigurnost s razvojem domaće industrije i hrvatskog znanja koje može konkurirati na međunarodnom tržištu", napisao je Šušnjar, koji je od ponedjeljka u službenom posjetu Kini.

Hrvatska bi u sljedećemu europskom proračunskom razdoblju dio troškova eventualne gradnje nove nuklearne elektrane mogla pokriti – europskim novcem. U Europskom parlamentu se tijekom rujna vodila rasprava o tome zašto nuklearni projekti nemaju pristup pojedinim financijskim instrumentima EU-a pod jednakim uvjetima kao drugi niskougljični izvori energije, a od Komisije je zatraženo i da se u sklopu novoga višegodišnjeg proračuna preispitaju postojeći tretman nuklearne energije i mogućnosti njezina financiranja. To ne znači da će Bruxelles već od 2028. subvencionirati gradnju novih velikih nuklearki jer se o tome tek trebaju dogovoriti europske institucije i države članice. Komisija je na proljeće je objavila dokument s procjenom investicijskih potreba europskoga nuklearnog sektora, izrađen na temelju nuklearnih planova država članica. Prema tom dokumentu pod nazivom 'Nuclear Illustrative Programme' (PINC), za ostvarenje europskih nuklearnih ambicija do 2050. bit će potrebno nevjerojatnih 241 milijardu eura.

Sabor je u svibnju donio Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim je uspostavljen pravni okvir za razvoj hrvatskoga nuklearnog programa, koji predviđa razvoj nove nuklearne elektrane, uključujući mogućnost gradnje malih modularnih reaktora, a kao cilj postavlja da se do 2040. iz nuklearnih izvora osigurava najmanje 30 posto ukupne godišnje potrošnje električne energije u Hrvatskoj. Lider je iz drugoga izvora bliskoga Banskim dvorima doznao i to da već postoji najizglednija lokacija za novu hrvatsku nuklearku, na Tanji na Dunavu, otoku na krajnjem istoku Hrvatske, između Erduta i Dalja