Svjetske burze u plusu zbog dobrih kvartalnih rezultata kompanija

Financijski sektor jučer je znatno porastao, a podršku tržištu pružio je i rast dionica proizvođača čipova

Nakon dva dana pada, na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi porasli, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima proizvođača čipova TSMC-a i nekoliko banaka. Dow Jones ojačao je 0,60 posto, na 49.422 boda, dok je S&P 500 porastao 0,26 posto, na 6.944 boda, a Nasdaq indeks 0,25 posto, na 23.530 bodova.

Nakon što je nekoliko dana bio pod pritiskom, financijski je sektor jučer znatno porastao, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima nekoliko najvećih američkih banaka, kao što su Morgan Stanley i Goldman Sachs. Cijena dionice Goldmana skočila je više od četiri, a Morgan Stanleya gotovo šest posto.

Podršku tržištu pružio je i rast cijena dionica proizvođača čipova, nakon što je tajvanski TSMC izvijestio o rekordnim prihodima i zaradi, što pokazuje da je potražnja za čipovima za razvoj umjetne inteligencije i dalje snažna.

Sektor proizvođača čipova porastao je 1,8 posto, pri čemu je dionica TSMC-a poskupila više od 4 posto, a porasle su i cijene Nvidije, Broadcoma i Applied Materialsa. Idućih dana i tjedana ulagači će najviše pratiti poslovne rezultate kompanija, s obzirom da je počela sezona objava financijskih izvješća.

I na većini europskih i azijskih burzi cijene su dionica porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,54 posto, na 10.238 bodova, a frankfurtski DAX 0,26 posto, na 25.352 boda. No, pariški CAC oslabio je 0,21 posto, na 8.313 bodova. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,5 posto, pa se primaknuo rekordnoj razini. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Indiji, Australiji, Južnoj Koreji i Tajvanu porasle između 0,5 i 1,1 posto. U Japanu i Hong Kongu su, pak, blago pale.

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla, pa je od početka tjedna u plusu 0,2 posto.Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,30 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,14 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 158,45 na 158,20 jena.

No, američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1610 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1635 dolara. Cijene su nafte, pak, pale. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros oslabila 0,36 posto, na 63,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,32 posto, na 59,05 dolara.