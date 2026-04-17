Coface: Mađarski politički zaokret otvara put prema EU sredstvima

Mađarska bi mogla deblokirati do 18 mlrd. EUR suspendiranih sredstava iz Kohezijske politike i Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF)

Nakon parlamentarnih izbora 12. travnja i završetka 16-godišnje vlasti Viktora Orbána, Mađarska ulazi u novu političku i gospodarsku fazu. Stranka Tisza, predvođena Péterom Magyarom, osvojila je dvotrećinsku ustavnu većinu, što predstavlja značajnu prekretnicu za domaće upravljanje, odnose s Europskom unijom i očekivanja investitora.

Stranka Tisza osvojila je 136 od 199 zastupničkih mjesta, uz izlaznost od gotovo 80 posto, jednu od najviših u novijoj povijesti zemlje. Rezultat odražava snažnu potporu birača političkoj obnovi, institucionalnim reformama i poboljšanju odnosa s Bruxellesom.

Do 35 mlrd. eura potpore

Pod uvjetom provedbe reformi u području vladavine prava i borbe protiv korupcije, Mađarska bi mogla deblokirati do 18 mlrd. EUR suspendiranih sredstava iz Kohezijske politike i Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF), što iznosi oko 9,5 posto BDP-a. Uz dodatne povoljne obrambene zajmove u okviru EU programa SAFE, ukupni financijski potencijal u kratkom do srednjem roku mogao bi dosegnuti oko 35 mlrd. EUR.

- Izborni rezultat temeljno mijenja pregovaračku poziciju Mađarske prema Europskoj uniji - izjavio je Mateusz Dadej, Coface regionalni ekonomist.

- Politička snaga i ekonomska nužnost sada su usklađene. Pristup EU sredstvima postaje ključan element stabilizacije javnih financija i obnove povjerenja - rekao je.

Tržišta pozitivna, izazovi ostaju

Poraz Viktora Orbána upućuje i na širu geopolitičku prilagodbu. On predstavlja prvi korak prema normalizaciji odnosa između Mađarske i Europske unije te mijenja transatlantsku političku ravnotežu, lišavajući američkog predsjednika Donalda Trumpa ključnog ideološkog saveznika u Europi.

Međutim, vanjskopolitičko repozicioniranje Mađarske i dalje je ograničeno strukturnim čimbenicima, ponajprije snažnom ovisnošću o ruskoj energiji. Oko 85 posto uvoza prirodnog plina i 86 posto opskrbe sirovom naftom i dalje dolazi iz Rusije, što sužava prostor za brzo preusmjeravanje i novu vladu usmjerava prema opreznom i pragmatičnom pristupu i prema Moskvi i prema Kijevu.

Financijska tržišta pozitivno su reagirala na političku promjenu. uz rast interesa za mađarsku imovinu i smanjenje percepcije političkog rizika. Održiv reformski zamah mogao bi srednjoročno pridonijeti i poboljšanju državnog kreditnog rejtinga te smanjenju troškova zaduživanja.

Ipak, Coface upozorava da očekivanja tržišta trenutačno nadilaze konkretne rezultate te da će obnova dugoročnog povjerenja investitora zahtijevati dosljednu i kontinuiranu provedbu reformi.

- Tržišne cijene odražavaju očekivanja promjena, a ne potvrđene rezultateObnova investicijske privlačnosti Mađarske ovisit će o tome hoće li se najavljene reforme provesti u praksi - dodao je Mateusz Dadej.