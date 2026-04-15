Mađarska: Europski novac ipak važniji od suverenističkih maštarija

Unatoč medijskoj blokadi Orbán nije uspio sakriti realnost: inflacija je pojela kupovnu moć, a troškovi života postali su neizdrživi, a Magyar to je iskoristio

Početak radnoga tjedna u mađarskoj metropoli nije donio samo mamurluk od slavlja pristašama stranke Tisza već i brutalno otrežnjenje aparatu koji je šesnaest godina bespogovorno služio Viktoru Orbánu. Na prvome kanalu državne televizije M1, koja je do nedjelje bila glavna predvodnica propagande u kojoj se Pétera Magyara u najgledanijim terminima otvoreno nazivalo 'psihopatom', 'izdajnikom' i 'marionetom Bruxellesa i Kijeva', voditelji su već u ponedjeljak u osam ujutro, gotovo robotski, počeli upotrebljavati neki sasvim drukčiji rječnik opisujući novoga mađarskog premijera i njegovu pobjedu.

Bio je to prvi, gotovo nadrealni, signal da je Sustav nacionalne suradnje (NER) počeo pucati. Za neupućene, NER je bio temeljni političko-ekonomski koncept vladavine Viktora Orbána i Fidesza, proglašen odmah nakon njihove pobjede 2010. Iako je na papiru bio samo politička platforma koja je trebala 'izgraditi jedinstvo naroda', u praksi bio je to sveobuhvatan sustav upravljanja državom koji je izbrisao granicu između vladajuće stranke Fidesz i javnog interesa, pa tako i medija. Očekivano, jezgra te platforme bila je stvaranje nove, lojalne poduzetničke elite, obogaćene državnim ugovorima. Ljudi koje je M1 godinama slavio kao poslovne careve Budimpešte sada bi, sudeći po promjeni medijskoga narativa, mogli postati prve personae non gratae.

Rušenje staroga režima

No Magyar, čovjek koji je sâm izišao iz tog sustava i poznaje svaku njegovu pukotinu, zna da promjena tona na televiziji nije isto što i pravo preuzimanje poluga moći. Njegov je ambiciozni plan jasan: želi sjediti u premijerskom uredu već 5. svibnja, što bi značilo da želi preskočiti sve uobičajene birokratske odgode. Tek onda slijedi pravo suočavanje s kosturima iz ormara, a njih će svakako biti...