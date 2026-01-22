Poduzetnik s Filipina otvorio prvi filipinski restoran u Zagrebu

Ovdje postoji mnogo poslovnih prilika pa je otvaranje prvog filipinskog restorana bio za mene logičan potez, kaže osnivač

Prema najnovijim podacima MUP-a, u Hrvatskoj danas živi i radi oko 16 tisuća Filipinaca. Filipinci su treća najbrojnija skupina radnika iz trećih zemalja, odmah iza Nepala i Indije, ne računajući radnike iz susjednih zemalja poput Bosne i Hercegovine i Srbije. S obzirom na takve brojke, ne čudi da je filipinska zajednica u Hrvatskoj nedavno dobila svoje prvo, doduše neslužbeno, diplomatsko sjedište. Ono se, međutim, ne nalazi u zgradi veleposlanstva, već na Iblerovu trgu, u Importanne Galleriji. Tamo je otvoren Kusina Filipino, prvi autentični filipinski restoran u Zagrebu.

Osnivač restorana je Don Emmanuel de Vera, Filipinac iza kojeg stoji zanimljiva obiteljska i poslovna priča. Kako je ekskluzivno ispričao za Lider, njegov profesionalni put započeo je na kruzerima. Naime, u toj je branši radio nekoliko godina, a došao je i do visokih menadžerskih pozicija u kompaniji Carnival Cruise Line. To nam sve priča kako bi nam jasno dao do znanja da u Hrvatsku nije došao trbuhom za kruhom, već za srcem. Suprugu, inače Hrvaticu, upoznao je 2017. na brodu, a njihova je priča, nakon vjenčanja u Meksiku i života u SAD-u i na Filipinima, a pogotovo nakon rođenja kćeri, svoje novo poglavlje dobila u Zagrebu.

Kusina Filipino