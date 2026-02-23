Trgovinski sporazum EU-SAD: Europski parlament zaustavio pregovore

Parlament zaustavlja Turnberry sporazum sa SAD-om, odgođena dva ključna glasanja zbog manjka pravne sigurnosti za EU izvoznike u SAD

Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu, potvrdio je na društvenoj mreži X da su daljnji koraci u trgovinskim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama obustavljeni do daljnjega zbog akutnog nedostatka pravne sigurnosti i potrebe za dodatnim pojašnjenjima.

Europska unija i SAD ponovno su se našle u slijepoj ulici kada je riječ o trgovinskim olakšicama, a pregovarački tim Europskog parlamenta odlučio je povući ručnu kočnicu upravo u trenutku kada se očekivala finalizacija pravne implementacije takozvanog Turnberry sporazuma. Kao izravna posljedica ove odluke, Odbor za međunarodnu trgovinu službeno je odgodio dva ključna glasanja koja su izravno vezana uz ovaj trgovinski sporazum, čime je proces ratifikacije doveden u potpunu neizvjesnost.

Nema jamstva za EU

Odluka o odgodi glasanja, koje je bilo predviđeno za sutra, rezultat je procjene da trenutni okvir sporazuma ne nudi dovoljno čvrsta jamstva za europsku stranu. Lange je putem društvenih mreža naglasio kako je rad na EU-SAD sporazumu na čekanju te da su jasnoća i pravna sigurnost apsolutni preduvjeti prije bilo kakvih daljnjih koraka.

Iako su detalji sporazuma trebali biti primarno tehničke prirode, usmjereni na carinske kvote i regulatornu suradnju dogovorenu na marginama sastanaka u Škotskoj, čini se da su se pojavili ozbiljni pravni problemi koji bi mogli ugroziti interese europskih izvoznika.

Glavne točke prijepora vjerojatno leže u osiguravanju recipročnog pristupa tržištu, odnosno jamstvu da će američka strana doista otvoriti svoje tržište pod identičnim uvjetima.

Također, prisutne su i značajne razlike u pravnim interpretacijama dogovorenih stavki, što bi u budućnosti moglo dovesti do novih iscrpljujućih trgovinskih sporova koje Bruxelles želi izbjeći.

Bez brzih rješenja

Ovim činom Europski parlament šalje jasnu poruku Washingtonu da Unija više nije spremna na brza rješenja koja nisu pravno besprijekorna, dok za europske poduzetnike i izvoznike ovo znači nastavak razdoblja neizvjesnosti u trgovini preko Atlantika.