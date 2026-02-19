Izvršni direktor Goldman Sachsa podržava novi kripto zakon u SAD-u

David Solomon podržao je američkog ministra financija Bessenta, koji je nedavno uputio oštre riječi za tvrtke poput Coinbasea

Izvršni direktor Goldman Sachsa David Solomon rekao je u srijedu da bi se kripto tvrtke koje misle da mogu odustati od zakona o strukturi tržišta industrije koji je trenutno u zastoju u Kongresu ‘trebale preseliti u Salvador’.

Solomon se pozivao na riječi američkog ministra financija Scotta Bessenta, koji je ranije ovog mjeseca rekao da su određeni kripto lideri koji tvrde da odbacuju zakon ako im se ne sviđa njegov konačni prijedlog, ‘nihilisti’ koji bi se trebali preseliti u latinoameričku naciju. Bessent je nekoliko dana kasnije otišao dalje, nazivajući takve kripto direktore ‘neposlušnim akterima’.

Komentari su se možda odnosili na američkog kripto diva Coinbase i njegovog izvršnog direktora, Briana Armstronga. Prošli mjesec, Armstrong je naglo povukao Coinbaseovu podršku zakonu o strukturi kripto tržišta Senata, čime je omeo ključno glasovanje o zakonu koji još uvijek nije na snazi. Armstrong je tada rekao da bi Coinbase ‘radije nikakav zakon nego loš zakon’.

Govoreći u srijedu u Mar-a-Lagu, David Solomon ponovio je Bessentove primjedbe, rekavši da je u istom taboru kao i ministar financija kada je u pitanju zakon o kriptovalutama Senata. Kripto industrija ne može funkcionirati bez strukture temeljene na pravilima, rekao je Solomon.

- Vrlo je, vrlo važno da kodificiramo sustav temeljen na pravilima. Neće biti savršen - rekao je Solomon.

- Ako postoje ljudi koji misle da ćemo poslovati bez sustava temeljenog na pravilima, vjerojatno se varaju i trebali bi se preseliti u Salvador - nastavio je izvršni direktor Goldman Sachsa.

Solomon je u srijedu govorio na World Liberty Forumu, događaju koji je organizirala kripto tvrtka obitelji Trump, World Liberty Financial. Na pitanje moderatora CNBC-a zašto je tamo, Solomon je bez ustručavanja odgovorio da su ga poslovni partneri obitelji Trump, obitelj Witkoff, zamolili da dođe.

- Ovdje sam jer me nazvao Alex Witkoff. Alex i njegova obitelj su odlični klijenti tvrtke - rekao je Solomon.

Solomon je nadalje komentirao vlastita osobna ulaganja u bitcoin, rekavši da posjeduje vrlo malo vodeće kriptovalute, te se više opisao kao ‘promatrač bitcoina’. Događaju su prisustvovali mnogi moćni poslovni lideri u tradicionalnim financijama i kriptu, uključujući Changpenga Zhaoa, osnivača Binancea kojeg je američki predsjednik Donald Trump pomilovao prošle jeseni. Među prisutnima su bili i poručnici moćnog šeika iz UAE-a koji je prošle godine diskretno kupio 49 posto udjela u kripto tvrtki obitelji Trump.