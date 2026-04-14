Kripto
Strategy će uskoro u vlasništvu imati blizu 800 tisuća bitcoina
14. travnja 2026.
foto Shutterstock
Najveći javni vlasnik kriptovaluta prošli tjedan zabilježio je novu značajnu kupnju bitcoina, povećavši količinu na 780.897 bitcoina
Strategy, najveći svjetski javni vlasnik bitcoina, prošli je tjedan dodao veliku količinu te kriptovalute svojim zalihama, približavajući se ukupnoj količini od 800 tisuća bitcoina. Tvrtka je stekla 13.927 bitcoina za milijardu dolara između 6. i 12. travnja, prema 8-K podnesku američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) u ponedjeljak.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci