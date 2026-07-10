Promjena kulture: Hrvati više ne ulažu samo u nekretnine

U kontekstu sve većeg interesa za kriptoimovinu, tu je rješenje koje spaja inovaciju, sigurnost i zaštitu od pada vrijednosti

Još donedavno, kad biste prosječnog građanina Hrvatske upitali u što bi najradije uložio svoju ušteđevinu, odgovor bi bio jasan i nedvosmislen – u nekretnine. Imati 'svoja četiri zida' uvjerenje je koje se prenosilo generacijama, jer ne postoji valjda ništa sigurnije, stabilnije, otpornije na inflaciju; ništa što ne jamči bolji prinos, u čemu se može uživati i/ili ostaviti djeci u amanet. S 91-postotnom stopom vlasništva nad nekretninama, država smo s jednom od najjačih 'nekretninskih kultura' u Europi, ali i svijetu. Međutim, taj se obrazac polako mijenja.

Nekretnine možda jesu prvi izbor za mnoge, one su opipljive i dugoročno često donose stabilnost, ali signali s tržišta otkrivaju i drugu stranu priče. Broj transakcija pada, pristupačnost je sve manja, a likvidnost ograničena, a građani koji to prepoznaju traže alternativne metode ulaganja koje, među ostalim, omogućuju diverzifikaciju rizika i stabilne prinose.

Klasični favoriti su investicijski fondovi, zlato, državne obveznice i mirovinska štednja, ali i ETF-ovi koji omogućuju ulagačima 'kupovinu' indeksa, od globalnih tehnoloških divova, do europskih i dionica regionalnih kompanija. Tu su, dakako, i kriptovalute čija se globalna tržišna kapitalizacija procjenjuje na 2,2 bilijuna dolara prema CoinGecku.

Bitcoin ETF certifikat

U kontekstu sve većeg interesa za digitalnu imovinu, banke su počele nuditi rješenja koja spajaju inovaciju, sigurnost i zaštitu od pada vrijednosti.

Jedan od primjera je nedavno predstavljeni Bitcoin ETF certifikat Zagrebačke banke. Riječ je o proizvodu koji, unutar potpuno reguliranog bankarskog okvira, omogućuje indirektni pristup kriptoimovini preko burzovno uvrštenog fonda (ETF) koji prati kretanje cijene Bitcoina.

Drugim riječima, svi koji žele ulagati u kriptoimovinu ne moraju je izravno kupovati, otvarati digitalni novčanik, samostalno upravljati privatnim ključevima niti biti direktno izloženi volatilnom kripto-tržištu. Dovoljno je da upišu certifikat u bilo kojoj Zabinoj poslovnici te tako ostvare indirektan pristup najpoznatijoj kriptovaluti, Bitcoinu.

Korisnici mogu ostvariti prinos do maksimalnih 50 posto pri čemu su pravila igre i troškovi jasni i transparentni. Ono što je posebno zanimljivo jest što certifikati na dospijeću uključuju i zaštitu od pada vrijednosti. Ulagač koji ga zadrži do unaprijed definiranog roka dospijeća (kroz razdoblje od pet godina i dva mjeseca) može računati na povrat uloženog i to čak i ako cijena Bitcoina u međuvremenu padne.

Certifikat je namijenjen ulagačima s naprednijim znanjem, a proces upisa se provodi nakon obveznog investicijskog savjetovanja.

Banka kao most

- Interes za kriptoimovinu posljednjih godina snažno raste, no velik dio ulagatelja i dalje traži rješenja koja kombiniraju inovaciju i sigurnost. Uvođenjem Bitcoin ETF certifikata omogućujemo upravo to – pristup digitalnoj imovini kroz proizvod koji je reguliran, razumljiv i usklađen s bankarskim standardima - izjavio je Slaven Rukavina, član Uprave za Maloprodaju u Zagrebačkoj banci koja i ovim proizvodom gradi most između tradicionalnih financija i svijeta digitalne imovine.

Naime, certifikat je dio šire strategije Zabe usmjerene na razvoj rješenja koja prate globalne trendove te, istovremeno, jamče sigurnost i zaštitu klijenata. Uz Bitcoin ETF certifikat, banka nudi još certifikata s kapitalnom zaštitom – od certifikata vezanih uz vrijednost zlata do europskih dioničkih indeksa poput EURO STOXX 50 i EURO STOXX Select Dividend 30.

Snaga diverzifikacije

Dakle, Zagrebačka banka ovim proizvodom dodatno širi investicijske mogućnosti u Hrvatskoj, u vrijeme promjene kulture ulaganja u Hrvatskoj koja više nije crno-bijela priča ulaganja u 'svoje kvadrate'. Rastom financijske pismenosti, očekuje se da će i sve veći broj građana prijeći na raznovrsnije portfelje, kombinaciju nekretnina, fondova, ETF-ova, zlata i reguliranih proizvoda vezanih uz digitalnu imovinu.

Naravno, svako ulaganje nosi rizike i zato je ključno educirati se, razumjeti što se kupuje i uvijek se informirati kod ovlaštenog stručnjaka prije donošenja odluke te birati proizvode s visokim jamstvom zaštite i regulacije. Jer, nažalost, prošli prinosi nikada ne jamče buduće rezultate.

*Sadržaj nastao u suradnji sa Zagrebačkom bankom