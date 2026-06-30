HZMO objavio rekord: Hrvatska prvi put ima 1,8 milijuna osiguranika

Broj osiguranika najveći je od osamostaljenja, registrirana nezaposlenost u travnju pala je na 3,8 posto, odnosno 59 tisuća osoba

U Hrvatskoj je prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) evidentiran 1.800.461 osiguranik, što je najveći broj od osamostaljenja Hrvatske 1991. godine, izvijestilo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Istodobno je u evidenciji nezaposlenih 59 tisuća osoba, dok je stopa registrirane nezaposlenosti u travnju iznosila 3,8 posto.

U odnosu na 2016. godinu broj mirovinskih osiguranika povećan je za više od 300 tisuća, a broj nezaposlenih smanjen za gotovo 200 tisuća.

Ministarstvo je pritom istaknulo da prosječna neto plaća, prema podacima za ožujak ove godine, iznosi 1.555 eura, što je nominalno 108 posto više nego u listopadu 2016., odnosno gotovo 50 posto više u realnom iznosu.

Od 2016. godine više od 364 tisuće građana koristilo je mjere aktivne politike zapošljavanja, za koje je izdvojeno više od 1,5 milijardi eura. Samo tijekom prošle godine u te je mjere bilo uključeno više od 50 tisuća osoba, uz ulaganja od 180 milijuna eura.

Među mjerama koje Ministarstvo izdvaja je potpora za samozapošljavanje, za koju se može dobiti do 20 tisuća eura. Prema podacima Ministarstva, 89 posto poslovnih subjekata osnovanih uz tu potporu i dalje posluje te zapošljava oko 60 tisuća ljudi.

Ministarstvo je podsjetilo i na sustav vaučera za obrazovanje odraslih, u okviru kojeg je dosad dodijeljeno gotovo 67 tisuća vaučera, uz ulaganja od 58,6 milijuna eura.