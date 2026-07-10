Direktiva o transparentnosti plaća kasni: Što to znači za poslodavce?

Hrvatska još nije prenijela europska pravila u zakonodavstvo pa privatni poslodavci zasad nisu obvezni primjenjivati njihove odredbe

Posljednjih mjeseci u medijima je bila često zastupljena tema vezana uz učinke i obveznu primjenu novih europskih pravila o transparentnosti plaća sadržanih u Direktivi (EU-a) 2023/970 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i mehanizama izvršenja (tzv. Direktivi o transparentnosti plaća).