HOPS šalje nova rješenja: OIE projektima ograničenje raste na 48 posto

Odobreni skromniji plan razvoja mreže podiže prosječno ograničenje predaje energije, a od 2032. do 2040. ono bi iznosilo čak 54,6 posto

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) počeo je investitorima u obnovljive izvore energije slati nova rješenja u postupcima prihvaćanja elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP), doznaje Lider. Prema informacijama Lidera, promjene se temelje na novoj skupnoj analizi koju je za HOPS izradio Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), nakon što je Ministarstvo gospodarstva dalo suglasnost, a Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) odobrila znatno skromniji opseg razvoja prijenosne mreže od onoga na kojem su bili zasnovani prvotni izračuni.

Rezultati nove analize za investitore su izrazito nepovoljni. Prema prvoj skupnoj analizi, izrađenoj na temelju šireg HOPS-ova prijedloga razvoja mreže, prosječno operativno ograničenje promatranih elektrana u razdoblju od 2027. do 2040. iznosilo je 26 posto planirane proizvodnje. Prema novom izračunu, usklađenom s odobrenim Desetogodišnjim planom razvoja prijenosne mreže od 2026. do 2035., prosječno ograničenje raste na čak 48 posto!