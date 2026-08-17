Domaći MyRent razvio StayPicker: Nova platforma za privatni smještaj

Projekt hrvatske tvrtke MyRenta domaći je sustav koji goste i domaćine spaja direktno, uz znatno manje naknade od stranih platformi

Globalne platforme posljednjih su godina potpuno promijenile način na koji putujemo i rezerviramo smještaj. Istodobno, između gosta i vlasnika smještaja pojavio se sve veći broj posrednika, naknada i provizija.

Upravo je iz potrebe za jednostavnijim, transparentnijim i lokalnom tržištu prilagođenim modelom nastao StayPicker. Riječ je o projektu MyRenta, etablirane hrvatske tehnološke tvrtke specijalizirane za razvoj cjelovitih rješenja za upravljanje turističkim smještajem. MyRentov sustav objedinjuje upravljanje rezervacijama, raspoloživošću, cijenama i prodajnim kanalima, automatizaciju komunikacije i prijave gostiju, ali i pametna rješenja poput povezanih brava koje omogućuju automatizirani pristup smještaju. StayPicker predstavlja daljnji korak u razvoju tog tehnološkog ekosustava – hrvatsku OTA (Online Travel Agency) platformu za pretraživanje i rezervaciju apartmana, kuća za odmor, vila i drugih oblika privatnog smještaja.

Projekt je razvijen kao domaći odgovor na snažnu ovisnost hrvatskog turizma o stranim prodajnim kanalima. MyRent se razvija uz podršku Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER-a, vodećeg startup huba u Hrvatskoj.

– Ideja je jednostavna – povezati stvarne goste sa stvarnim, provjerenim domaćinima, omogućiti im izravnu komunikaciju te pritom iskoristiti tehnologiju koja već godinama stoji iza profesionalnog upravljanja turističkim smještajem. Gost dobiva jednostavnost moderne OTA platforme, a domaćin dodatni prodajni kanal s transparentnim uvjetima i većom kontrolom nad vlastitim poslovanjem – pojašnjava Neven Palčec, direktor i osnivač MyRenta.

Lokalni odgovor na globalni problem

StayPicker nastao je iz potrebe za snažnom hrvatskom i regionalnom platformom za privatni smještaj koja bi gostima pružila jednostavnost velikih globalnih OTA platformi, ali uz veću transparentnost i izravniji odnos s domaćinom.

– Ambicija platforme nije kopirati Booking.com, Airbnb, Expediju ili Vrbo, već ponuditi lokalnu alternativu koja se po ključnim funkcionalnostima, kvaliteti podataka i korisničkom iskustvu može mjeriti s velikim međunarodnim sustavima – uz drugačiji poslovni model – ističe Neven.

U središtu tog modela je direktan booking. Gost može pronaći smještaj, provjeriti raspoloživost i cijenu, kontaktirati domaćina te poslati upit bez naknade. Direktni upiti između gosta i domaćina potpuno su besplatni, bez godišnje članarine za sam kontakt.

– Ako gost želi odmah rezervirati, StayPicker preuzima cjelokupan online proces, od prikaza aktualne cijene i dostupnosti do online rezervacije i naplate. Domaćinu se sredstva automatski isplaćuju 24 sata nakon dolaska gosta, a provizija za realiziranu rezervaciju iznosi osam posto + PDV, dok gost nema dodatnih naknada. Takav model domaćinu omogućuje izbor: može besplatno primati direktne upite ili koristiti potpuno automatiziran rezervacijski proces kada gost želi odmah potvrditi i platiti boravak. Ideja je da niži trošak distribucije domaćinu ostavi veći dio vrijednosti rezervacije, a gostu omogući konkurentnije uvjete – naglašava Neven.

Iza tražilice stoji MyRent tehnologija

Jedna od ključnih razlika StayPickera u odnosu na klasične portale s oglasima jest tehnologija u njegovoj pozadini. Platformu je razvio MyRent, profesionalni Channel Manager i Property Management System namijenjen upravljanju turističkim smještajem.

MyRent omogućuje upravljanje dostupnošću, cijenama, sadržajem i prodajnim kanalima iz jednog sustava. Kada se rezervacija ili raspoloživost promijene na povezanom kanalu, podaci se sinkroniziraju kroz MyRent infrastrukturu. Isto vrijedi i za cijene i druge ključne podatke o smještaju.

Za gosta je ta infrastruktura gotovo nevidljiva, ali upravo ona omogućuje da StayPicker ne bude samo statični katalog oglasa. Cilj je da gost vidi stvarnu dostupnost i aktualnu cijenu te da, kada pronađe smještaj koji mu odgovara, rezervaciju može završiti odmah i u sigurnom online okruženju.

Razmjena iskustva s drugim startupovcima

Razvoj StayPickera ne odvija se izolirano. Važan dio njegova poduzetničkog i tehnološkog puta čini Zagrebački inovacijski centar – ZICER, koji timu pruža infrastrukturu, stručnu podršku i pristup zajednici poduzetnika, mentora i stručnjaka s iskustvom u razvoju tehnoloških proizvoda i izlasku na tržište. Posebnu vrijednost tim vidi u kontinuiranom učenju i razmjeni iskustava unutar ZICER-ova ekosustava.

– Slušanje iskustava poduzetnika, mentora i stručnjaka koji su već prošli kroz faze razvoja, prodaje, internacionalizacije i skaliranja proizvoda omogućuje nam da brže prepoznamo izazove, učimo iz tuđih iskustava i kvalitetnije donosimo vlastite poslovne odluke. Jednako nam je važan i sam ZICER-ov ekosustav.

Tvrtke koje se ovdje razvijaju rade doslovno vrata do vrata – svaka na svom proizvodu i poslovnom modelu, ali sve pod istim krovom. Takva blizina prirodno potiče suradnju, razmjenu znanja i iskustava te otvara prostor za nove ideje. Upravo u takvom okruženju često nastaju inovacije koje mijenjaju svakodnevne navike korisnika i način na koji tvrtke posluju.

ZICER nam je jednostavno nezamjenjiv partner. Najviše nam znače ljudi, znanje i iskustva koja su nam dostupna svaki dan. Teško je zamisliti razvoj StayPickera bez okruženja u kojem možemo učiti od iskusnijih, surađivati s drugim tvrtkama i istodobno graditi vlastiti proizvod – priča Palčec, koji i sam svoja znanja i iskustva često prenosi startupovima u najranijim fazama razvoja u ZICER-u.

Potražnja već postoji

Jedna od stvari koja je timu iza StayPickera posebno zanimljiva jest reakcija tržišta u početnoj fazi razvoja.

– Bez značajnijeg oglašavanja StayPicker je već generirao direktne upite za smještaj ukupne potencijalne vrijednosti veće od 500 milijuna eura. Za naš je tim taj podatak prije svega potvrda da interes za drugačiji model distribucije smještaja postoji. Gosti žele dobru cijenu, sigurnost i jednostavnu rezervaciju, ali istodobno cijene mogućnost direktne komunikacije s domaćinom. Domaćini, s druge strane, traže dodatne prodajne kanale i veću kontrolu nad troškovima distribucije – kaže Palčec.

Dugoročna vizija StayPickera nije biti još jedan portal s oglasima. Cilj je izgraditi tehnološki snažnu regionalnu platformu za kratkoročni smještaj koja koristi podatke u stvarnom vremenu i direktnu rezervaciju čini jednako jednostavnom kao na najvećim svjetskim platformama.

– Kroz StayPicker želimo pokazati da domaća tehnologija ne mora biti samo podrška globalnim turističkim platformama – može izgraditi i vlastiti kanal prema gostu. Uz iskustvo MyRenta i razvojno okruženje ZICER-a, ambicija je iz Hrvatske graditi OTA proizvod koji domaćinima daje kvalitetan dodatni kanal prodaje, a gostima jednostavniji put do sigurnog direktnog bookinga – zaključuje Palčec.