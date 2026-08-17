Cijene nafte ponovno porasle zbog napetosti

Rast cijena uzrokovan je blokadom Hormuškog tjesnaca i neizvjesnim diplomatskim pregovorima

Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 89 dolara u uvjetima zastoja diplomatskih nastojanja za okončanje sukoba na Bliskom istoku, no činjenica da nije bilo većih poremećaja u opskrbi ipak je ograničila njihov rast.

Na londonskom tržištu barelom se prije podneva trgovalo po cijeni za 92 centa višoj nego na zatvaranju trgovine u petak, od 89,44 dolara. Na američkom tržištu barel nafte bio je skuplji za 55 centi i koštao je 82,95 dolara.

Prošli tjedan cijene su na oba tržišta porasle za više od pet posto nakon napada na tankere emiratske državne naftne kompanije ADNOC u Hormuškom tjesnacu i napada na rafineriju saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco.

Cijene nafte ipak se vjerojatno neće značajnije penjati, rekao je Bjarne Schieldrop iz SEB Researcha, osim ako ne dođe do obustave isporuka nafte kroz Hormuški tjesnac noću ili pak do zatvaranja tjesnaca Bab al-Mandab.

Zasad su se zadržale blizu 90 dolara, budući da trgovci odvaguju rizik dubljih poremećaja i nestašica prema mogućnosti rješenja u kojem će Hormuški tjesnac biti ponovno otvoren pa će cijene nafte oštro pasti, rekao je Schieldrop.

Tijekom vikenda iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da Iran nije donio odluku o obnovi pregovora sa SAD-om, dok je američki predsjednik Donald Trump pozvao Amerikance da prihvate nešto više cijene benzina u uvjetima nastavka sukoba.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismael Bagei rekao je da su pregovori s Iranom i dalje u tijeku i da dugo traju zbog kompleksnosti teme, uključenosti više strana te zbog zemalja koje nastoje potkopati taj postupak.

- Plovidba Hormuškim tjesnacem i dalje je ograničena, a pregovori su došli do zida, i obje te činjenice ograničavaju mogućnost daljnjeg pada (cijena) - rekao je tržišni analitičar platforme za trgovanje Naga.com Frank Walbaum, istaknuvši da bi se bez novih utjecaja cijene nafte mogle zadržavati oko trenutačnih razina.

Nakon prošlotjednih napada na tankere, tijekom vikenda tom je rutom prošlo znatno manje plovila, pokazali su u ponedjeljak podaci. U subotu je tako Hormuškim tjesnacem prošlo pet trgovačkih brodova, a u nedjelju nije zabilježen nijedan tranzit, pokazali su Kplerovi podaci o pomorskom prometu. Prošli vikend kroz Hormuški tjesnac prošao je 31 trgovački brod.

Prije početka američko-izraelskih napada na Iran posljednjeg dana veljače, kroz tjesnac je dnevno prolazilo oko petine svjetskih isporuka nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u petak bio skuplji za 23 centa nego u četvrtak i stajao je 85,43 dolara.