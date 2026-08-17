Matija Kopić: U proljeće 2027. plasiramo prve količine ekološke junetine

Nakon što je robote zamijenio kravama i kokošima, Kopić na Borovači spaja tehnologiju, automatizaciju i regenerativnu poljoprivredu

Nekada je gradio robote, a sada razmišlja kako još više automatizirati kokošinjce. Tako se na svojim društvenim mrežama opisao tehnološki inovator i suosnivač Gideona Matija Kopić. Kopić već dvije godine gradi Borovaču, regenerativnu farmu u Slavoniji, a sa svojim pratiteljima podijelio je 15 lekcija koje je usput naučio.

Među njima je spoznaja da selo nije prazno. Kopić kaže da ondje i dalje ima mladih ljudi koji žele raditi, učiti i graditi budućnost u Hrvatskoj, uključujući povratnike iz inozemstva. Istodobno, raste interes potrošača za domaću hranu i način na koji ona nastaje. Zato smatra da je transparentnost važnija nego ikad, a kvalitetan proizvod tek početak – bez marketinga, prodaje i izravnog odnosa s kupcem teško je uspjeti.

Kroz gradnju farme naučio je i da je pogreška sastavni dio procesa. U početku su prerano puštali piliće na ispašu, pogrešno računali količine stočne hrane, podcijenili troškove infrastrukture i premalo se bavili prodajom. Istodobno je upoznao i dvije strane regulatornog sustava: ljude koji žele pomoći proizvođačima i one kojima nije bilo osobito stalo da njegova priča zaživi. Posebno je kritičan prema kulturi straha u poljoprivredi, u kojoj proizvođači stalno moraju dokazivati da rade ispravno.