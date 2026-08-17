Broj vlasnika tokeniziranih dionica više se nego udvostručio

Tokenizirane dionice posjeduje 1,31 milijun vlasnika, dok je mjesečni volumen transfera porastao za 179 posto na 23,13 milijardi dolara

Broj dioničara s tokeniziranim dionicama više se nego udvostručio u proteklom mjesecu na 1,31 milijuna, prema podacima RWA.xyz. Mjesečni volumen transfera porastao je za gotovo 180 posto u istom razdoblju na 23,13 milijardi dolara, dok su se mjesečne aktivne adrese povećale za 34,62 posto ​​na gotovo 572.000. Ukupna distribuirana vrijednost tokeniziranih dionica također je porasla za 5,9 posto na 2,38 milijardi dolara.

Ondo predvodi tržište s oko 872 milijuna dolara distribuirane vrijednosti, a slijede Krakenov xStocks s 557,8 milijuna dolara i Binanceov bStocks s 521,8 milijuna dolara. BStocks je pokrenut u lipnju i već je unutar otprilike 36 milijuna dolara distribuirane vrijednosti xStocksa.

Prema RWA.xyz, najveća pojedinačna tokenizirana imovina prema distribuiranoj vrijednosti uključuje Securitize s 145,2 milijuna dolara, Strategy PP Variable xStock s 135,6 milijuna dolara i Ondo-ove tokenizirane dionice Circle s 99,7 milijuna dolara.

Tokenizirane dionice ulaze na privatna tržišta

Nedavni rast tokeniziranih dionica slijedi val kripto platformi koje se ranije ove godine probijaju na privatna tržišta i proizvode prije inicijalne javne ponude, posebno oko SpaceX-a uoči njegovog debija na javnom tržištu 12. lipnja.

U mjesecima koji su prethodili uvrštavanju na burzu, Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, Bitget i Blockchain.com predstavili su proizvode vezane uz SpaceX, od tokenizirane izloženosti prije IPO-a do terminskih ugovora i proxy tokena.

Unatoč znatnoj potražnji, uključujući 557 milijuna dolara privučenih Binanceovom kampanjom prije uvrštenja na burzu, poticaj nije išao u potpunosti po planu. Binance, Bybit i Bitget Wallet otkazali su svoje tokenizirane SpaceX IPO kampanje nakon što xStocks nije uspio osigurati dovoljno temeljnih dionica za zadovoljavanje potražnje, što je pokrenulo povrat novca pretplatnicima.

Unatoč neuspjelim alokacijama prije IPO-a, izloženost tokeniziranim dionicama SpaceX-a putem Binanceovih bStocks-a porasla je na 67,9 milijuna dolara u distribuiranoj vrijednosti od uvrštenja tvrtke na burzu 12. lipnja, što je sedmo mjesto među pojedinačnom tokeniziranom imovinom koju prate podaci RWA.xyz.

Rast tokeniziranih dionica dolazi usred ekspanzije tokenizacije imovine u stvarnom svijetu, za koju Standard Chartered predviđa da bi mogla postati tržište od 4 bilijuna dolara do kraja 2028.