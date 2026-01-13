Metali na krilima AI tehnologije, poljoprivreda pod pritiskom zaliha

Analiziramo burnu godinu na burzama, od povijesnog uzleta srebra i bakra do pada cijena nafte i žitarica pod pritiskom geopolitike i jakog eura

Iza nas je kraj godine, kraj kvartala i kraj mjeseca. Idealno vrijeme za malu rekapitulaciju kretanja burzovnih roba sada na početku nove godine. Indeks cijena energije pao je za 1,3 posto u prosincu, predvođen padom cijena prirodnog plina u Europi od 9 posto i padom cijena ugljena u Australiji od 4,4 posto, što je djelomično nadoknađeno porastom cijena prirodnog plina u SAD-u od 12,1 posto. Indeks cijena neenergetskih proizvoda porastao je za 1,3 posto u prosincu. Indeks poljoprivrednih cijena pao je za 0,4 posto, pri čemu su cijene hrane uglavnom nepromijenjene na 0,5 posto, dok su cijene pića pale za 3,8 posto, a sirovine su blago porasle za gotovo 1 posto.

Cijene gnojiva pale su za 5,5 posto. Cijene metala porasle su za 5,7 posto, predvođene kositrom (rast od 11,5 posto) i bakrom (rast od 9 posto), ublažene padom cijena olova od 2,9 posto. Plemeniti metali porasli su za 8,4 posto.

Srebro zvijezda godine

Na razini prošle godine, Bloomberg Commodity Index porastao je za 11,1 posto, što je njegova najbolja godina od 2022., predvođen velikim dobicima metala. Srebro je bilo zvijezda godine s porastom od čak 141 posto. Osim srebra, treba izdvojiti još i rast cijene zlata i bakra na razini godine. S druge strane spektra, tu su riža, kakaovac i sok od naranče kao robe čija je cijena najviše pala na razini godine.