Uveden SUD REG 2, digitalni proces upisa u Sudski registar

Omogućen je brži upisi u sudski registar, veća sigurnost postupka i jednostavnije ostvarivanje prava za poduzetnike i trgovačka društva

Uvođenjem projekta SUD REG 2 započinje potpuna digitalizacija slanja dokumentacije od javnih bilježnika prema trgovačkim sudovima u registarskim postupcima, priopćila je Hrvatska javnobilježnička komora. Umjesto da se nakon potvrde odnosno sastava isprava dokumenti predaju u papirnatom obliku, prijava za upis i svi potrebni prilozi od sada se šalju elektroničkim putem.

Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, koje ima ključnu ulogu u provedbi. Ministarstvo je osiguralo zakonska pravila i tehničke uvjete kako bi digitalna razmjena dokumenata između javnih bilježnika i trgovačkih sudova bila moguća, sigurna i pravno valjana. Sudski informacijski sustavi pritom su prilagođeni tako da mogu zaprimati i obrađivati dokumente u elektroničkom obliku, a cijeli proces odvija se unutar službenog i zaštićenog sustava.

- Uspostava sustava SUD REG 2 predstavlja važan iskorak u digitalizaciji komunikacije između javnih bilježnika i trgovačkih sudova. Time se omogućuje brži i ujednačen prijenos dokumentacije u registarskim postupcima, uz jasnu sljedivost i sigurnost procesa – naglašava Nada Kemec, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore.

Očekuje se da će ovakav način rada skratiti rokove rješavanja prijava za upis i smanjiti zastoje. U praksi to znači brži upis promjena u trgovačkim društvima, bržu provedbu upisa i donošenja rješenja o upisu, kao i dostupnost isprava u elektroničkom obliku kroz zbirku isprava pojedinog suda.

- Građanima i pravnim subjektima ovakav model donosi jasnu korist u vidu jednostavnijeg postupanja i brže provedbe upisa osnivanja te raznih promjena u trgovačkim društvima. Nakon što je isprava potvrđena ili sastavljena kod javnog bilježnika, dokumentacija se može odmah proslijediti sudu elektroničkim putem, bez dodatnog administrativnog opterećenja za stranke. Postupno se stvara elektronička arhiva isprava i ubrzavaju se svi procesi u ovom važnom segmentu poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj – ističe Kemec.

Uloga javnih bilježnika ostaje nepromijenjena. Oni i dalje sastavljaju i potvrđuju javnobilježničke isprave te djeluju kao regulator sigurnosti, ali i sadržajno pravne usklađenosti isprava sa svim postojećim propisima. Elektronički sustav slanja prijava omogućuje da se dokumenti sudu dostave brže i preglednije, uz jasnu i održivu sljedivost, efikasniju dostupnost podataka u visokim tehnološkim okvirima te visoki stupanj pravne sigurnosti.

- Javni bilježnici u ovim postupcima imaju ulogu jamca pravne sigurnosti, jer strankama osiguravaju da isprave budu sastavljene i potvrđene u skladu sa zakonom. Digitalni kanal prijenosa dokumentacije dodatno povećava učinkovitost, a pritom se zadržavaju svi standardi pravne zaštite. Time je fraza ‘tehnologija koja služi pravu’ ispunjena u punom smislu riječi – navodi Kemec.

Sustav donosi i veću sljedivost dokumentacije. Svaki korak, od slanja do zaprimanja i obrade pojedine prijave, bilježi se i ostaje pohranjen. Time se smanjuje mogućnost tehničkih pogrešaka ili gubitka dokumentacije, a postupak postaje pregledniji i sudovima i strankama. Digitalizacija u ovom dijelu daje dodatnu razinu pouzdanosti jer se može vidjeti u kojoj je fazi postupak.

U širem smislu, brža i učinkovitija provedba registarskih postupaka pozitivno utječe na gospodarstvo i poslovno okruženje. Poduzetnicima omogućuje da u kratkom roku provedu, primjerice, željenu dopunu djelatnosti društva, imenovanje novog člana uprave ili statusne promjene te da na taj način budu konkurentniji na tržištu. Pravodobni upisi promjena u sudskom registru ključni su za sigurnost pravnog prometa, realizaciju važnih investicija i stabilnost financijskih aranžmana. Jednostavniji postupci smanjuju troškove i povećavaju pravnu izvjesnost.

- Cilj je da postupci budu jednostavniji i vremenski predvidljiviji. Time se štite interesi građana i poslovnih subjekata, a ujedno se jača ukupna učinkovitost pravosudnog sustava – zaključila je predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore.

Projekt SUD REG 2 važan je korak prema modernijem i učinkovitijem radu u registarskim postupcima. Nastao je suradnjom Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatske javnobilježničke komore, a očekuje se da će donijeti brže postupke, veću transparentnost i konkretnu korist građanima i gospodarstvu.