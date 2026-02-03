Financije

Zagrebačka banka proglašena je najboljom bankom za financiranje trgovine u Hrvatskoj

3. veljače 2026.
Aleksandra Rašić, članica Uprave za Korporativno bankarstvo Zagrebačke banke

Priznanja međunarodnog časopisa Global Finance potvrđuju vodeću poziciju Grupe UniCredit u jednom od ključnih strateških područja poslovanja

Zagrebačka banka proglašena je najboljom bankom u Hrvatskoj za financiranje trgovine na godišnjoj dodjeli priznanja međunarodnog magazina Global Finance.

Na ovogodišnju listu World Best Trade Finance Providers uvrštene su banke iz više od stotinu zemalja, a nagrađene su one koje su u procesu pružanja podrške klijentima, koji posluju u sve složenijem okruženju globalne trgovine, osiguravale najbolju kombinaciju skalabilnosti, provedbene izvrsnosti, cjenovne konkurentnosti, upravljanja rizicima i tehnološke inovativnosti.

- Ponosni smo na ovo priznanje kojim Zagrebačka banka ponovno potvrđuje svoju vodeću ulogu u financiranju trgovine u Hrvatskoj. U njemu se ogleda naša predanost klijentima i stalnom unaprjeđenju naših proizvoda i usluga. Ulaganjem u digitalizaciju i inovativna rješenja osiguravamo pouzdanu izvedbu i vrhunsko korisničko iskustvo, čime uspješno zadržavamo vodeću poziciju na tržištu – istaknula je Aleksandra Rašić, članica Uprave za Korporativno bankarstvo Zagrebačke banke.

Uz Zagrebačku banku, nagrade je osvojila i Grupa UniCredit za najbolju banku za financiranje trgovine u zapadnoj Europi, najbolju banku za financiranje opskrbnih lanaca u srednjoj i istočnoj Europi te najbolju banku za financiranje trgovine u Bosni i Hercegovini. Nagrade dodatno potvrđuju vodeću poziciju Grupe UniCredit u jednom od ključnih strateških područja poslovanja i na visoko kompetitivnim tržištima.

Magazin Global Finance osnovan je 1987. godine sa sjedištem u New Yorku, a izlazi u 50.000 primjeraka te se čita u 163 zemalja. Nagrade Global Finance pokazatelj su izvrsnosti financijskih institucija, a čitatelji magazina renomirani su financijski stručnjaci koji se bave ulaganjem i donošenjem strateških odluka u multinacionalnim tvrtkama i financijskim institucijama.

