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Donald Trump – vojni amater, ali velemajstor biznisa

18. lipnja 2026.
President Donald J. Trump oversees Operation Epic Fury at Mar-a-Lago, Palm Beach, FL, March 1, 2026. (White House photo by Daniel Torok)
foto Shutterstock
Miodrag Šajatović
Miodrag Šajatović

Kada se poveže Trumpova pohvala iranskom režimu i najava 300 milijardi dolara nije teško zaključiti da se Donald 'učipio' u spomenuti iznos

 

Ne bude li novog preokreta, tjedan između ponedjeljka 15. lipnja i petka 19. lipnja trebao bi za svijet i svjetski biznis biti tjedan olakšanja. U ponedjeljak je američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor između SAD-a i Irana te da će Hormuški tjesnac biti otvoren za tankere.

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#Donald Trump#Hormuški Tjesnac#Sad#Iran#Nafta#Mirovni Sporazum#Carine#Obnova
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