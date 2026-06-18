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Donald Trump – vojni amater, ali velemajstor biznisa
18. lipnja 2026.
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Kada se poveže Trumpova pohvala iranskom režimu i najava 300 milijardi dolara nije teško zaključiti da se Donald 'učipio' u spomenuti iznos
Ne bude li novog preokreta, tjedan između ponedjeljka 15. lipnja i petka 19. lipnja trebao bi za svijet i svjetski biznis biti tjedan olakšanja. U ponedjeljak je američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor između SAD-a i Irana te da će Hormuški tjesnac biti otvoren za tankere.
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