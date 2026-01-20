Vujčić otkrio za što će se zalagati u Europskoj središnjoj banci

Guverneru HNB-a u fokusu će biti stabilnost cijena, otpornost financijskog sustava i povjerenje građana u euro

Guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića još samo formalnost dijeli od preuzimanja dužnosti potpredsjednika Europske središnje banke, a izbor njegova nasljednika može započeti vrlo brzo. Vujčić je u utorak, povodom odluke ministara financija država članica europodručja (Eurogrupa) na sastanku održanom u ponedjeljak u Bruxellesu da ga nominiraju za funkciju drugog čovjeka ECB-a, zahvalio na ukazanom povjerenju.

Povjerenje građana u euro

- Jednako tako, zahvalio bih i Vladi RH, kao i Stalnom predstavništvu Hrvatske pri EU, što su me podržali, a naročito premijeru Andreju Plenkoviću i ministru financija Marku Primorcu na aktivnoj potpori da preuzmem ovu dužnost - istaknuo je tim povodom guverner HNB-a. Kako su naglasili iz HNB-a, Boris Vujčić bit će prva osoba iz srednje i istočne Europe koja će obnašati funkciju u Izvršnom odboru ESB-a od njegova osnutka prije više od 25 godina, što ovom izboru daje dodatnu važnost.

- Ova nominacija je i priznanje za dugogodišnji rad Hrvatske narodne banke, za uspješno uvođenje eura u Hrvatskoj te za doprinos naše zemlje u funkcioniranju europodručja. Svjestan sam odgovornosti koju nosi funkcija potpredsjednika Europske središnje banke i, ako Europsko vijeće potvrdi moje imenovanje, nastavit ću se zalagati za stabilnost cijena, otpornost financijskog sustava i povjerenje građana u euro u cijelom europodručju. Svoju dužnost kao guverner HNB-a nastavit ću odgovorno obavljati sve do stupanja na novu dužnost. Ovom prilikom želim zahvaliti svim zaposlenicima HNB-a na dosadašnjem predanom radu i trudu, jer ovo je i njihov uspjeh - naglasio je Boris Vujčić.

Zbog proceduralnih razloga dovršetka procesa imenovanja, Vujčić nije mogao odgovarati na pitanja novinara. Vujčića između veljače i ožujka očekuje saslušanje pred Odborom za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta. Potom će Upravno vijeće ESB-a donijeti svoje mišljenje o nominaciji guvernera Vujčića. U ožujku će Europski parlament na plenarnoj sjednici dati svoje mišljenje o Vujčićevoj nominaciji. Istoga mjeseca Europsko vijeće, kojeg čine predsjednici država i vlada članica EU-a, donijet će konačnu odluku o imenovanju Borisa Vujčića.

Uvjeti za nasljednika

Svi ovi koraci smatraju se formalnošću tijekom kojih ne bi trebalo biti iznenađenja. Vujčić bi stoga dužnost potpredsjednika ECB-a trebao preuzeti 1. lipnja. No, za izbor Vujčićeva nasljednika ne treba čekati odluku Europskog vijeća jer postupak može početi praktički već sada. Odredbe Zakona o HNB-u kažu kako guvernera imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun.

Zakonski uvjet jest i da je kandidat državljanin Republike Hrvatske s priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, financijskom, bankarskom ili pravnom području. Mandat guvernera traje šest godina. Podsjetimo, odlukom Hrvatskog sabora Boris Vujčić imenovan je 8. srpnja 2012. guvernerom Hrvatske narodne banke; 13. srpnja 2018. Hrvatski sabor povjerio mu je drugi mandat, a 14. srpnja 2024. Hrvatski sabor mu je povjerio treći šestogodišnji guvernerski mandat.