Znanje se danas gradi tijekom cijele karijere

U akademskoj godini 2026./2027. Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu upisuje nove generacije na dva doktorska studija, a dostupna su i tri sveučilišna specijalistička studija

Što vrijedi diploma ako znanja koja stoje iza nje više ne odgovaraju tehnologijama i poslovnim modelima s kojima se stručnjaci susreću na tržištu rada? Pitanje je tim važnije u području digitalnih tehnologija, gdje umjetna inteligencija i nove platforme mijenjaju poslove i potrebne kompetencije. Zato uz doktorske i specijalističke studije sve važnije mjesto zauzimaju mikrokvalifikacije i drugi oblici cjeloživotnog obrazovanja usmjereni na konkretne kompetencije.

U akademskoj godini 2026./2027. Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu upisuje nove generacije na dva doktorska studija – Informacijske znanosti te združeni doktorski studij Upravljanje digitalnim inovacijama, koji se izvodi u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Studiji su usmjereni na područja koja oblikuju budućnost gospodarstva i društva, od umjetne inteligencije, analitike podataka i kibernetičke sigurnosti do digitalne transformacije, održivosti i etike tehnologije.

Naglasak je na interdisciplinarnom istraživanju i povezivanju znanstvenog rada s konkretnim izazovima gospodarstva i javnog sektora. a dodatnu stručnu specijalizaciju dostupna su tri sveučilišna specijalistička studija: Menadžment poslovnih sustava, Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava te E-učenje u obrazovanju i poslovanju. Područja koja pokrivaju izravno su povezana s promjenama koje danas zahvaćaju poslovanje.

Mikrokvalifikacije i cjeloživotno obrazovanje

Jedan od odgovora na potrebu za ciljanim stjecanjem novih znanja su mikrokvalifikacije. FOI nudi mikrokvalifikaciju Dizajn digitalnih i platformskih usluga, usmjerenu na razvoj kompetencija za analizu i dizajn digitalnih poslovnih modela, usluga i platformskih aplikacija, uz praktičan rad na razvoju prototipa. Ponudu nadopunjuje novi program LEAN sustav upravljanja i unapređenja poslovanja, čiji je cilj polaznicima prenijeti znanja i razviti kompetencije za koordiniranje stručnih timova koji su sposobni prepoznati potencijalna poboljšanja, a koja su blokirana neadekvatnim korištenjem proizvodnih resursa ili kroz druge gubitke.

Tu su i program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja, namijenjen stjecanju pedagoških kompetencija za rad u školama, te program izobrazbe u području javne nabave, nakon kojeg polaznici stječu potvrdu potrebnu za pristupanje ispitu za stjecanje certifikata. Diploma zato nije izgubila svoju vrijednost, ali sve je jasnije da sama po sebi nije dovoljna za dugoročnu konkurentnost na tržištu rada. Vrijednost se gradi kombinacijom temeljitog znanja, specijalizacije i konkretnih kompetencija koje se tijekom profesionalnog razvoja kontinuirano nadograđuju. Mikrokvalifikacije pritom ne konkuriraju formalnom obrazovanju, nego ga nadopunjuju, omogućujući ciljano stjecanje i razvoj kompetencija u skladu s promjenama u struci i potrebama tržišta rada.