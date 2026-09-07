Irundo nakon Sun Spalata preuzeo i Sunny Travel iz Novalje

Vodeća tvrtka za upravljanje nekretninama preuzela lidera u Novalji te s više od 700 jedinica snažno konsolidira domaće turističko tržište

Irundo, vodeća domaća kompanija za potpuno upravljanje nekretninama za kratkoročni najam koja je dio velike regionalne grupacije Renters, nakon preuzimanja splitskog Sun Spalata u lipnju, sada preuzima Sunny Travel, lidera u upravljanju nekretninama za turizam u Novalji i okolici.

Sunny Travel pod upravljanjem ima preko 200 nekretnina za kratkoročan turistički najam i ostvaruje preko 2 milijuna eura godišnjeg prihoda. Irundo ovim preuzimanjem u svom portfelju ima ukupno preko 700 nekretnina za kratkoročan najam diljem Hrvatske, najviše na obali i u Zagrebu.

Nastavkom aktivnog konsolidiranja tržišta putem akvizicija, ali i organskim rastom Irundo do kraja godine planira dohvatiti 1000 jedinica pod upravljanjem, sa ambicioznim planom rasta i narednih godina. Konsolidaciju tržišta Irundo je pokrenuo zahvaljujući vlastitoj naprednoj tehnološkoj platformi za upravljanje i operativnom timu, pogonjen financijskom snagom krovne grupacije Renters koja u regiji upravlja s preko 7000 jedinica za kratkoročni najam i nalazi se u portfelju fonda privatnog kapitala Enterprise Investors iz Poljske.

- I ova je sezona pokazala da je hrvatski turizam vrlo konkurentan ne samo na Mediteranu nego i šire, a kvaliteta smještajnih kapaciteta, znanje i profesionalnost zaposlenih kao i jedinstveni prirodni resursi jamac su daljnjeg razvoja sektora. Nekretnine za kratkoročan turistički najam su važan dio domaće turističke ponude, no domaće tržište kratkoročnog najma upravo prelazi iz faze upravljanja smještajem u upravljanje kvalitetom, održivošću, iskustvom i profitabilnošću. Preduvjet za uspješno pozicioniranje tog dijela ponude je podizanje standarda upravljanja tim nekretninama na još višu razinu. Pred vlasnike nekretnina stavlja se sve više zahtjeva, od zahtjeva gostiju i tržišta, preko upravljanja koje je pod pritiskom rastućih troškova, ali i regulacije, koja se često mijenja pod utjecajem i EU i lokalnih politika, a postaje sve zahtjevnija i restriktivnija. U tim uvjetima bilo kakva neusklađenost, neprofesionalnost i nerazumijevanje trendova neće moći ostvariti rezultat i takvi iznajmljivači će ispasti s tržišta. Irundo je već preko 15 godina na tržištu i veseli me da našu operativnu kvalitetu i inicijativu konsolidacije tržišta prepoznaju i vlasnici nekretnina i vlasnici lokalnih agencija za upravljanje koji mogu s nama podići standard usluge za svoje klijente. Ambiciozni smo u širenju na tržištu koje je iznimno usitnjeno i vidimo još puno prilika za povećanje portfelja nekretnina pod upravljanjem - izjavio je Tomislav Zovko, izvršni direktor Irunda.

Irundo ima vlastiti razvijeni AI sustav za upravljanje koji osigurava da visoki standard usluge bude dostupan svima, u svakodnevnom radu na mnogim operativnim zadacima, bez obzira na vrstu i broj nekretnina. Pametnim sustavom upravljanja cijenama Irundo podiže prihode jedinica, jedinice pod njegovim upravljanjem ostvaruju nadprosječnu ocjenu gostiju, a popunjenost na razini čitave sezone dvostruko je veća od prosjeka destinacija. Širenjem Irundo dodatno jača i svoj operativni tim koji osigurava vlasnicima nekretnina kompletnu brigu o nekretnini, transparentno izvještavanje i analitiku i regulatornu usklađenost na najvišoj razini.

- Novalju i naše vlasnike poznajemo bolje od ikoga i upravo zato znamo koliko je zahtjevno održati vodeću poziciju na tržištu koje postaje sve kompleksnije. Ulaskom u Irundo dobivamo tehnologiju, operativnu platformu i znanje grupacije koja upravlja tisućama jedinica, a našim vlasnicima možemo ponuditi veće prihode i još kvalitetniju uslugu. Ostajemo fokusirani na Novalju i Pag, gdje uz Irundovu podršku vidimo značajan prostor za daljnji rast - izjavio je Goran Pejić, osnivač Sunny Travel.