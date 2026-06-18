Zakon o strancima zakomplicirat će život stranim menadžerima

Direktori tvrtki izvan EU koji su jedini članovi uprave tvrtke morat će dobiti hrvatsku dozvolu boravka i rada, a možda i plaćati porez

Izmjene Zakona o strancima mogle bi imati značajne posljedice za tvrtke u stranom vlasništvu koje posluju u Hrvatskoj, upozorava partnerica u konzultantskoj tvrtki Crowe Dubravka Lacković Smole.

Prema novim pravilima, naime, direktori iz trećih zemalja koji su jedini članovi uprave društva morat će ishoditi hrvatsku dozvolu boravka i rada. Riječ je o promjeni koja otvara niz pravnih i praktičnih pitanja jer zadire u područje korporativnog, radnog i imigracijskog prava.

'Istodobno, ove promjene pružaju i priliku za ponovnu procjenu postojećih upravljačkih struktura unutar međunarodnih grupacija i njihovo prilagođavanje novom regulatornom okviru', navodi Lacković Smole, ujedno naglasivši da je sada ključno pitanje 'kako će ove izmjene preoblikovati jednu od dugogodišnjih prednosti Hrvatske kao investicijske destinacije, njezinu fleksibilnost da imenuje članove uprave koji nisu ni stanovnici Hrvatske ni stanovnici EU'.