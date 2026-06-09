Država zapošljava: 1980 novih mjesta u državnoj službi za 2026.

Od gotovo 2000 planiranih mjesta, 492 su za vježbenike, a poseban naglasak stavlja se na IT stručnjake i digitalnu transformaciju uprave

Gotovo 2000 novih službenika i namještenika trebaju popuniti redove državne uprave ove godine. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je Plan zapošljavanja u državnoj službi za 2026. godinu, kojim se planira primanje ukupno 1.980 novih državnih službenika i namještenika na neodređeno vrijeme. Od toga 1.488 otpada na kandidate s radnim iskustvom, a 492 na vježbenike koji tek ulaze u sustav.

Na dan 1. svibnja 2026. u državnim tijelima obuhvaćenima planom bilo je zaposleno 51.590 službenika i namještenika. Uz planirana nova primanja, ove će godine 1247 postojećih državnih službenika ispuniti uvjete za prestanak državne službe po sili zakona, što znači da se znatan dio novih zapošljavanja odnosi na nadomještanje odlazaka, a ne na organsko povećanje broja zaposlenih.

Ministarstva uzimaju lnajveći broj novih mjesta, pa od ukupnih 1980 planiranih izvršitelja, na ministarstva otpada 1219 mjesta s iskustvom i 324 vježbenička mjesta, dakle 1543 od ukupnog kolača. Slijede pravosudna tijela sa 320 novih mjesta (274 iskusnih, 46 vježbenika), državne upravne organizacije s 247 (203 i 44), kaznena tijela sa 209 (138 i 71), ostala državna tijela s 81 te stručne službe i uredi Vlade RH s 63 nova mjesta.

Analiza tablice Ministarstva o radnim mjestima otkriva da je gotovo dvije trećine planiranih pozicija rezervirano za visoko obrazovane kandidate, 1023 izvršiteljska mjesta i 230 vježbeničkih traže VSS. Uz to, 795 izvršiteljskih mjesta i 227 vježbeničkih predviđeno je za kandidate sa SSS-om, dok ostatak od 162 pozicije odgovara VŠS-u, kvalificiranim radnicima ili nižim razinama obrazovanja.

Najtraženiji 'viši savjetnik'

Najtraženija titula u cijelom planu je viši savjetnik s 208 planiranih mjesta, slijedi suradnik s 182 i referent sa 164. Inspektor je četvrta najtraženija pozicija sa 120 mjesta, odražavajući ambiciju za jačanjem nadzorne funkcije države. Pravosudni policajci (70 mjesta), granični carinici (67), zapisničari u sudovima (67) i poreznici I. vrste (63) upotpunjuju prvih deset.

U financijskom sektoru državne uprave, kojemu plan daje poseban naglasak, stanje zaposlenih osoba s invaliditetom je natprosječno visoko, Porezna uprava bilježi 348 zaposlenih osoba s invaliditetom, a Carinska uprava 183, dok Ministarstvo unutarnjih poslova ima 799 takvih zaposlenika, najviše od svih tijela. MUP-u plan za 2026. predviđa zapošljavanje pet novih osoba s invaliditetom i pet pripadnika nacionalnih manjina. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine vodi po inkluzivnosti novih zapošljavanja: plan predviđa deset novih zaposlenika s invaliditetom i pet pripadnika nacionalnih manjina.

Na razini cijelog sustava, plan predviđa zapošljavanje 49 osoba s invaliditetom i 54 pripadnika nacionalnih manjina. Na dan 1. svibnja 2026. u državnim tijelima obuhvaćenima planom bilo je ukupno 2.812 zaposlenika s invaliditetom i 576 pripadnika nacionalnih manjina.

Ministarstvo je pojasnilo proceduru popunjavanja slobodnih mjesta.

- Radna mjesta za koje je potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima iz Plana zapošljavanja za 2026. godinu prvo će se popunjavati putem internog oglasa - navodi ministarstvo, uz napomenu da ako se radno mjesto ne popuni internim oglasom, 'sljedeći korak je zapošljavanje iz baze kandidata ukoliko u bazi postoji profil traženog radnog mjesta', a tek potom slijedi javni natječaj.

Posebna briga iskazana je oko informatičkih profila. „

- Za zapošljavanje IT i cyber stručnjaka na tržištu rada postoji interes kako privatnog sektora tako i tijela državne vlasti - ističe ministarstvo, pozivajući se na povećanje plaća državnih i javnih službenika koje je Vlada provela u ožujku 2024., 'osobito na radnim mjestima na kojima se obavljaju informatički poslovi'.

Ministarstvo očekuje da će planiranim zapošljavanjem biti osigurano 'učinkovitije obavljanje poslova u državnim tijelima, posebno poslova koji su vezani za modernizaciju državne uprave i digitalnu transformaciju'.