Banke i fintehovci sad se bore za vaš novac u 10 sekundi

Za privlačenje klijenata, privatnih i poslovnih, sada su ključni bolje korisničko iskustvo, visina naknada i šire funkcionalnosti

Početkom listopada završila je druga faza uvođenja instantnih kreditnih transfera za sve banke u državama članicama europodručja, uključujući hrvatske banke. Upravo instantna plaćanja mijenjaju pravila igre za gotovo sve aktere na financijskom tržištu. Naime, tako se račun primatelja odobrava u samo nekoliko sekundi, i to 24 sata na dan, 365 dana u godini, i u zemlji i prema inozemstvu u SEPA-i, jedinstvenom području plaćanja u eurima. Dakle, banke su dobile funkcije koje su donedavno imale samo financijskotehnološke tvrtke. I sada tu nastaju problemi za naše inovativne fintechove. Ili ipak ne?