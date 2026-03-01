Revolucija u plaćanju

Banke i fintehovci sad se bore za vaš novac u 10 sekundi

1. ožujka 2026.
foto Shutterstock
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović

Za privlačenje klijenata, privatnih i poslovnih, sada su ključni bolje korisničko iskustvo, visina naknada i šire funkcionalnosti

Početkom listopada završila je druga faza uvođenja instantnih kreditnih transfera za sve banke u državama članicama europodručja, uključujući hrvatske banke. Upravo instantna plaćanja mijenjaju pravila igre za gotovo sve aktere na financijskom tržištu. Naime, tako se račun primatelja odobrava u samo nekoliko sekundi, i to 24 sata na dan, 365 dana u godini, i u zemlji i prema inozemstvu u SEPA-i, jedinstvenom području plaćanja u eurima. Dakle, banke su dobile funkcije koje su donedavno imale samo financijskotehnološke tvrtke. I sada tu nastaju problemi za naše inovativne fintechove. Ili ipak ne?

#Fintech#Digitalna Plaćanja#Bankarstvo#Instantni Transferi#Keks Pay#Aircash#Sepa#Besplatne Bankovne Usluge#Umjetna Inteligencija#Financijska Tehnologija
