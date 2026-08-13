Slovenija se pridružuje MiCA registru s prvim izdavateljem

Slovenija je ušla u MiCA registar putem institucije za elektronički novac Dinaro, a ažuriranje je dodalo i dvije nove tvrtke

Slovenija se prvi put pojavila u registru izdavatelja elektroničkih novčanih tokena (EMT) Europske unije u okviru Regulative o tržištima kripto imovine (MiCA).

Dinaro, slovenska institucija za elektronički novac koju nadzire Banka Slovenije, pridružila se EMT listi u najnovijem ažuriranju registra Europskog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u srijedu.

Prema njihovoj web stranici, Dinaro pruža platne usluge, uključujući izdavanje i prihvaćanje kartica, te tvrdi da je glavni član Mastercarda. Njegovo dodavanje označava prvo pojavljivanje izdavatelja sa sjedištem u Sloveniji u ESMA-inom skupu podataka o EMT-u.

Ažuriranje je također promijenilo registar EU ovlaštenih pružatelja usluga kripto imovine (CASP), koji sada sadrži 325 tvrtki. Dodani su češki zajmodavac Partners Banka i njemačka Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt.

U registru više nije navedena češka tvrtka Altlift, koja se prvi put pojavila u registru MiCA CASP početkom srpnja s ovlaštenjem za izvršavanje i prijenos klijentskih naloga te pružanje savjeta o kripto imovini. Obavijest o ovlaštenju datirana je 30. lipnja.

Dodavanjem Dinara, registar EMT-a dosegao je 43 unosa. Registar tokena vezanih uz imovinu (ART) ostao je prazan, dok je popis neusklađenih subjekata ostao nepromijenjen na 167.