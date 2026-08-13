Suvlasnica Šerifa kupila povijesnu zgradu za 2,1 milijun eura

Povijesnu Kuću Šašel u Medulićevoj od Lidije Marić kupila je Dijana Baraković, suvlasnica i direktorica Šerif Export-Importa

Dijana Baraković, suvlasnica i direktorica drvoprerađivačke kompanije Šerif Export-Import, kupila je poslovnu nekretninu u središtu Zagreba. Riječ je o zgradi na adresi Medulićeva 5, a vrijednost transakcije, prema informacijama Lidera, iznosi 2,1 milijuna eura.

Prema zemljišnim knjigama, nekretnina se nalazi na čestici ukupne površine 289 četvornih metara. Na njoj je evidentirana poslovna zgrada površine 269 kvadrata te dvorište od 20 četvornih metara.