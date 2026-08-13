Tommy ubrzao pripreme za burzu, IPO već ove jeseni?

Trgovački lanac preoblikovan je u d.d., a kapital mu je podijeljen na 8,5 milijuna dionica. IPO se procjenjuje za rujan ili listopad

Splitski trgovački lanac Tommy napravio je dosad jedan od najkonkretnijih formalnih koraka prema mogućem izlasku na burzu. Kompanija je preoblikovana iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, a promjena je početkom kolovoza provedena i u Sudskom registru.

Ovoj promjeni prethodilo je i značajno povećanje temeljnog kapitala. Odlukom od 7. srpnja 2026. kapital je povećan s 2,54 milijuna na 8,54 milijuna eura, odnosno za šest milijuna eura. Međutim, nije riječ o svježoj uplati vlasnika: povećanje je provedeno iz sredstava društva, unosom dijela zadržane dobiti u temeljni kapital.

Krajem srpnja poslovni udjeli zamijenjeni su dionicama, a temeljni kapital od 8,54 milijuna eura podijeljen je na 8.544.330 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti jednog eura. Istoga je dana usvojen i statut dioničkog društva.