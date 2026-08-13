Apsolutna kontrola nad vlastitim marketingom uz hibridni agencijsko-edukacijski model

Splitski 'Marketing za sve' donosi novitet za domaće tvrtke, kombinaciju vrhunskih agencijskih usluga i mentorskih programa koji internim timovima omogućuju da sami i samostalno vode marketing

U razdoblju kada se digitalno tržište mijenja brže nego ikad prije, tradicionalni agencijski modeli na kakve su tvrtke navikle polako gube na učinkovitosti. Generativne tražilice (GEO), ubrzani razvoj AI alata poput ChatGPT-a i promijenjeni algoritmi društvenih mreža natjerali su poduzetnike i uprave tvrtki na preispitivanje svojih marketinških proračuna.

Ključno pitanje s kojim se danas susreće većina direktora i vlasnika biznisa glasi: Kako osigurati stalan priljev novih upita i kupaca bez prekomjernog trošenja na neefikasne oglase i ovisnosti o vanjskim dobavljačima?

Odgovor donosi Marketing za sve, splitska SEO i AI marketing agencija koja na hrvatsko tržište uvodi sasvim nov koncept – spoj vrhunske agencijske izvedbe i napredne edukacije za interne timove tvrtki.

Hibridni model koji ruši tradicionalni 'Black Box' agencijski pristup

Za razliku od klasičnih agencija u kojima je marketing za klijenta često nedokučiva „crna kutija”, Marketing za sve nastupa kao jedinstveni Growth Hub (centar za rast). Njihov cilj nije zadržati klijente u ovisnosti, već im pružiti potpunu transparentnost ili ih u potpunosti obučiti da preuzmu kormilo u svoje ruke.

Za tvrtke koje nemaju vlastiti interni tim ili žele cjelokupan marketing prepustiti provjerenim stručnjacima, agencija nudi kompletna rješenja usmjerena na mjerljivi povrat investicije (ROI):

SEO & AI optimizacija sadržaja (GEO): Pozicioniranje branda na prvu stranicu Googlea, ali i prilagodba sadržaja za AI tražilice nove generacije (ChatGPT, Gemini, Perplexity).

Performans oglašavanje (Google Ads & Meta Ads): Izrada i vođenje precizno ciljanih kampanja usmjerenih na izravnu prodaju i B2B upite.

Napredna analitika (GA4) & Content marketing: Postavljanje mjernih sustava i izrada sadržaja koji gradi autoritet.

- Svaku strategiju temeljimo na stvarnim podacima, a ne na osjećaju. Kombiniramo SEO, oglašavanje i analitiku kako bismo znali što točno donosi rast. S klijentima ne radimo klasične jednokratne 'kampanje' – gradimo dugoročnu suradnju. Učimo vas, uključujemo i pomažemo vam razumjeti marketing koji koristite. Bilo da radimo kao vaša vanjska agencija ili educiramo vaše djelatnike, cilj nam je uvijek isti: stvarni poslovni rezultat – ističe osnivač agencije Ivo Perković.

Edukacija internih timova: Naučite obavljati marketing unutar svoje tvrtke

Sve veći broj hrvatskih tvrtki prepoznaje potrebu za jačanjem vlastitih resursa. Upravo zato, Marketing za sve nudi specijalizirani program Digitalni marketing za sve: Mentorski tečaj za početnike i timove. uz ostale kraće specijalizirane tečajeve za vođenje društvenih mreža, snimanje videa, email marketing, Google Ads i sl.

Glavni cilj ove edukacije jest obučiti vaše zaposlenike interno, kako bi vaša tvrtka samostalno i suvereno odrađivala sve marketinške aktivnosti bez potrebe za vanjskim agencijama. Bez nepotrebne teorije nego sa praktičnim zadacima uz mentorsku pomoć.

Što ovaj program čini jedinstvenim izbornim rješenjem za tvrtke?

Ekskluzivne male grupe (do 8 polaznika): Zaboravite na masovne, generičke seminare. Rad u mikrogrupama omogućuje mentoru da se u potpunosti posveti specifičnim potrebama i niši tvrtke iz koje polaznik dolazi.

Praktičan rad na stvarnim projektima: Kroz 70+ sati rada (11 modula, 90 lekcija) polaznici ne uče apstraktnu teoriju, već direktno postavljaju kampanje, optimiziraju web stranice i primjenjuju alate u svakodnevnom poslovanju.

Interna AI integracija: Program uči djelatnike kako primijeniti ChatGPT i specijalizirane AI alate za brže kreiranje sadržaja, analizu podataka i automatizaciju rutinskih zadataka.

Maksimalna fleksibilnost: Edukacija se održava online (iz bilo kojeg dijela Hrvatske) ili u učionici u Splitu , uz mogućnost organizacije prilagođenih in-house radionica za veće timove.

Besplatan izvor znanja: Zavirite na 'Marketing za sve' Blog

Osim agencijskih usluga i mentorskih programa, agencija aktivno gradi i educira regionalnu marketinšku zajednicu. Na službenom Marketing za sve blogu, svi marketinški entuzijasti, vlasnici tvrtki i stručnjaci mogu besplatno čitati opsežne, dubinske članke potkrijepljene vlastitim istraživanjima, testiranjima i primjerima iz prakse.

Blog služi kao transparentan dokaz njihove metodologije i mjesto gdje redovito objavljuju najnovije trendove iz svijeta SEO-a, AI optimizacije i oglašavanja, ali sa praktičnim primjerima implementacije koji mogu svi odmah primijeniti na vlastitim projektima.

Investicija bez rizika uz 100% garanciju

Bilo da tražite pouzdanu agenciju koja će preuzeti brigu o vašem rastu ili želite educirati vlastite zaposlenike za samostalan rad, Marketing za sve nudi rješenja prilagođena modernom poslovanju.

Cijena mentorskog tečaja: 799 € po polazniku (uz mogućnost izdavanja R1 računa i obročnog plaćanja).

Agencijske usluge: Ugovaraju se individualno, ovisno o ciljevima i opsegu projekta.

Kao dodatnu potvrdu kvalitete i sigurnosti za klijente, agencija nudi 100% garanciju povrata novca – ukoliko polaznik ili tvrtka nisu zadovoljni edukacijom, novac se vraća u potpunosti, bez dodatnih pitanja i komplikacija.

Prijave za novu grupu tečaja su otvorene, a broj mjesta je strogo ograničen na 5 polaznika po grupi.

Saznajte više i stupite u kontakt:

Agencijske usluge, blog i B2B konzultacije: Posjetite www.marketingzasve.hr ili pišite na [email protected]

Detaljan kurikulum i prijave na tečaj: Posjetite digitalnimarketing.marketingzasve.hr/

Kontakt telefon: 098/956 15 30