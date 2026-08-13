Nova hidroelektrana od 160 MW planira se u Vinodolskoj dolini

HEP planira elektranu Vinodol s gornjim bazenom na Medvedaku i donjim u Vinodolskoj dolini, slijedi javna rasprava o studiji

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je zahtjev Hrvatske elektroprivrede (HEP) za provedbu procjene utjecaja na okoliš za crpno-reverzibilnu hidroelektranu Vinodol, projekt instalirane snage do 160 megavata koji bi se gradio na području Vinodolske općine u Primorsko-goranskoj županiji.

Rješenje, doneseno 11. kolovoza, a postupak vodi samo ministarstvo jer zahvat prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš prelazi prag od 100 megavata za elektrane i energane.

Riječ je o klasičnom sustavu s dva akumulacijska bazena povezana tunelima i cjevovodom. Donji bazen Tribalj, površine oko 41 hektar, već postoji u Vinodolskoj dolini na nadmorskoj visini od otprilike 60 metara. Gornji bazen Razromir tek bi se gradio u dolini Koreni na padinama planine Medvedak, na visini od oko 800 metara i površini od 24 hektara. Ukupni volumen tog bazena iznosio bi 2,1 milijun kubnih metara, od čega bi se u dnevnom pogonu trošilo oko 650 tisuća kubnih metara.

Sustav bi radio po klasičnom principu pumpanog spremanja energije. U razdobljima jeftinije ili viška energije iz mreže crpio bi se milijun kubnih metara vode iz donjeg bazena prema gornjemu, da bi se ta voda u vršnim satima potrošnje ispuštala kroz turbine i pretvarala natrag u struju. Uz projektirani protok od 24 kubna metra u sekundi za turbinski rad i 18 kubnih metara u sekundi za crpljenje, postrojenje bi dnevno moglo raditi u ciklusu od deset do deset i pol sati crpljenja te sedam i pol do osam sati proizvodnje.

Podzemna strojarnica bila bi opremljena s dva agregata tipa Francis, a projekt već sada predviđa mogućnost da se u nekoj kasnijoj fazi reverzibilna elektrana pretvori u klasičnu crpnu hidroelektranu ugradnjom turbina tipa Pelton. Na elektroenergetsku mrežu postrojenje bi se priključilo na postojeći dalekovod od 110 kilovolti, uz izgradnju vlastitog rasklopnog postrojenja.

Studiju o utjecaju zahvata na okoliš u travnju je izradio ovlaštenik Elektroprojekt iz Zagreba, s sada Ministarstvo najavljuje javnu raspravu u trajanju od najmanje 30 dana, tijekom koje će biti organizirani javni uvid u studiju i javno izlaganje o zahvatu. U postupku kao nadležna tijela sudjeluju uprave za zaštitu prirode, vodno gospodarstvo, prostorno uređenje, šumarstvo te zaštitu kulturne baštine, kao i Primorsko-goranska županija i Vinodolska općina.