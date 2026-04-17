Pleter-usluge obilježile 20 godina poslovanja

Tvrtka posluje na više od 90 lokacija, zapošljava preko 1100 ljudi i bavi se vojnom prehranom, smještajem te održavanjem i cateringom

Trgovačko društvo Pleter-usluge obilježile su 20 godina poslovanja svečanim događanjem održanim jučer, 16. travnja, u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu, u nazočnosti brojnih uzvanika iz državnih institucija, poslovnog sektora i partnerskih organizacija.

Na obilježavanju su sudjelovali izaslanik premijera, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izaslanik Hrvatskog sabora i potpredsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Mažar, državni tajnik i izaslanik ministra obrane Drago Matanović, te brojni drugi predstavnici državnih institucija, gospodarstva i partnerskih tvrtki.

Obilježavanje 20 godina Pleter-usluga organizirano je u dva dijela - prvi je održan u Karlovcu, gdje je obljetnica proslavljena s djelatnicima, dok je jučerašnje događanje bilo posvećeno partnerima i suradnicima koji su sudjelovali u razvoju i rastu tvrtke.

- Dvadeset godina nije samo broj, nego razdoblje u kojem se jedan sustav gradio, učio i razvijao, ali i kontinuirano prilagođavao izazovima. Pleter je kroz to vrijeme rastao i širio se, ali ono što nas je održalo nije bio samo rast, nego sposobnost da ostanemo stabilni i pouzdani upravo onda kada je bilo najpotrebnije - istaknula je predsjednica Uprave Martina Puljić.

Fokus na vojnu prehranu

Pleter-usluge osnovane su 2006. godine s primarnim fokusom na vojnu prehranu, a danas su jedan od najvećih ugostiteljskih i uslužnih sustava u Hrvatskoj. Tvrtka posluje na više od 90 lokacija diljem zemlje, zapošljava više od 1100 djelatnika i pruža širok spektar usluga, od vojne prehrane i smještaja do održavanja, logistike i cateringa.

Uz temeljnu djelatnost vezanu uz sustav obrane i sigurnosti, Pleter je tijekom godina razvio i snažan tržišni segment poslovanja, potvrđujući sposobnost djelovanja u zahtjevnim operativnim uvjetima, ali i prilagodbu tržišnim zahtjevima.

Poseban naglasak u poslovanju stavljen je na ljude, kao ključni resurs sustava. U posljednjih nekoliko godina tvrtka je intenzivirala ulaganja u zaposlenike, modernizaciju objekata i unapređenje poslovnih procesa, čime je dodatno ojačala svoju operativnu stabilnost i tržišnu poziciju.

- Naša snaga nikada nisu bile samo brojke. Naša snaga su ljudi. Upravo oni čine razliku u trenucima kada je potrebno osigurati kontinuitet rada, bez obzira na okolnosti - naglasila je Puljić.

U sklopu programa proslave obljetnice prikazan je i prigodni video koji donosi pregled razvoja Pleter-usluga kroz dva desetljeća, ističući ključne projekte i transformaciju tvrtke u suvremen, organiziran i fleksibilan sustav.

Obilježavanje 20 godina Pleter-usluga još je jednom potvrdilo njihovu ulogu pouzdanog partnera državnim institucijama, ali i sve značajnijeg sudionika na tržištu, s jasnim fokusom na daljnji razvoj, modernizaciju i ulaganje u ljude.