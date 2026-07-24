RBI zaprimio 55,58 posto dionica Addiko banke

RBI je zaprimilila ukupno 10.720.331 dionicu Addika, odnosno 55,58 posto svih dionica obuhvaćenih javnom ponudom

Raiffeisen Bank International (RBI) dodatno je učvrstio svoju poziciju u utrci za preuzimanje Addiko banke. Austrijska banka je potvrdila kako nakon isteka zakonskog roka za povlačenje prihvata javne ponude 23. srpnja u 17:00 sati, nije zaprimljen nijedan zahtjev za povlačenje prethodno deponiranih dionica, što znači da je RBI ostvario minimalni prag od 55 posto koji je postavio kao uvjet uspješnosti svoje javne ponude.

Prema posljednjim podacima, RBI je zaprimilila ukupno 10.720.331 dionicu Addika, odnosno 55,58 posto svih dionica obuhvaćenih javnom ponudom.

U prihvaćenim dionicama nalazi se i 1.878.167 dionica u vlasništvu Alta Groupa, što predstavlja 9,63 posto svih izdanih dionica Addiko banke.

Nova objava RBI-ja dolazi samo nekoliko dana nakon što je izgledalo da bi se utrka za Addiko mogla ponovno zakomplicirati. Naime, Nova Ljubljanska banka (NLB) ovoga je tjedna objavila da je za svoju ponudu osigurala potporu dvaju važnih institucionalnih ulagača – investicijske kuće Brandes Investments Partners i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koja je najavila da će u NLB-ovu ponudu uključiti cijeli svoj udio od 8,4 posto u Addiku. Potporu je NLB-u dao i Johannes Proksch, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Addiko banke.

Slovenska banka pritom je pozvala dioničare koji su već prihvatili RBI-jevu ponudu da iskoriste zakonsku mogućnost povlačenja prihvata i svoje dionice ponude NLB-u, ističući da njihova ponuda uključuje premiju od 39,6 posto u odnosu na konkurentsku.

Međutim, RBI je u petak izvijestio da je zakonski rok za povlačenje prihvata istekao 23. srpnja u 17 sati te da do 24. srpnja u 9 sati agent za plaćanje i namiru nije zaprimio nijednu izjavu o povlačenju. Ipak, zbog tehničkih razloga moguće je da naknadno budu evidentirane izjave koje su podnesene prije isteka roka.

Rok za prihvat RBI-jeve dobrovoljne javne ponude završava 29. srpnja u 17 sati.