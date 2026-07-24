Commerzbank spreman na razgovore s UniCreditom o preuzimanju

Njemačka banka nakon višemjesečnog otpora priznaje da vlasnički odnosi zahtijevaju pregovore s talijanskim UniCreditom

Njemački Commerzbank naznačio je danas da je spreman razgovarati s UniCreditom o preuzimanju, signalizirajući kraj višemjesečnog razdoblja otpora ponudi talijanskog zajmodavca. Zbog dominacije UniCredita u bazi dioničara Commerzbanka nužni su 'konstruktivni razgovori' kako bi se uspostavio okvir koji će biti u interesu dioničara i zaposlenika, rekao je predsjednik nadzornog odbora njemačkog zajmodavca Jens Weidmann, inače bivši guverner njemačke središnje banke.

Talijanska banka osigurala je do prvih dana srpnja udio u Commerbanku od ukupno 47,59 posto, kada se pribroje i financijski instrumenti. Žao nam je što je tako ispalo, dodao je Weidmann, istaknuvši da bi njemačkoj banci bio draži drugačiji ishod.

Sada moramo konstruktivno razgovarati s UniCreditom kako bi se uspostavili ključni parametri za zaposlenike, dioničare i klijente banke, istaknuo je Weidmann u izjavi za Reuters u petak.

- Svi se sada moramo ponašati kao odrasli ljudi jer jedno je sigurno: razgovori su i u interesu UniCredita i neće biti prečice preko Berlina - rekao je Weidman u izjavi za Reuters u petak.

- Priželjkivali smo drugačiji ishod, ali većinski su odnosi na idućoj skupštini dioničara jasni - rekao je Weidmann u petak za poslovni list 'Handelsblatt'.

UniCredit je već objavio da mu je cilj preuzeti kontrolu nad Commerbankom i potom realizirati svoje strateške planove. Da bi to postigli, spremni su po potrebi sazvati i izvanrednu skupštinu dioničara, piše novinska agencija dpa.

Njemačka strana dosad se oštro protivila preuzimanju, uz strahovanja da bi spajanje Commerzbanka s UniCreditom dovelo do smanjenja broja radnih mjesta i zatvaranja poslovnica.

Oštro protivljenje ponudi talijanske banke opetovano su isticali i izvršna direktorica Commerzbanka Bettina Orlopp i vlada u Berlinu. Još u lipnju izvršni i nadzorni odbor njemačkog zajmodavca upozorili su dioničare da ne prihvate ponudu za preuzimanje, istaknuvši u prvom redu rast cijena dionica Commerzbanka.

Na skupštini dioničara u svibnju Weidmann je među rizicima naglasio i 'pojačanu izloženost (UniCredita - op. ur.) talijanskim državnim obveznicama, znatno viši udio nenaplativih kredita i još uvijek značajno poslovanje u Rusiji'.

Uz to, njemački zajmodavac upozorio je i da bi preuzimanje moglo dovesti do gašenja približno 11 tisuča radnih mjesta, prema riječima izvršne direktorice, što znatno premašuje plan Commerzbanka o gašenju tri tisuće radnih mjesta do 2030. godine.

Vlada u Berlinu, čija je djelomična prodaja udjela u Commerzbanku u rujnu 2024. omogućila UniCreditu da postane najveći dioničar, opetovano je isticala da ne namjerava prodati svoj preostali udio od nešto više od 12 posto. Prošli tjedan njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da vlada neće stati na put eventualnom spajanju dvije banke, napominje dpa.