Imovina investicijskih fondova 2025. nadmašila rekordnu 2007.

Broj ulagača drastično raste: od 2022. do 2025. broj fizičkih osoba koje ulažu u fondove porastao je za 100.000 i sad ih je ukupno 337.000

Prošla će godina ostati zapisana kao još jedna izrazito povoljna za tržište kapitala, kako na globalnoj razini tako i u Hrvatskoj te srednjoj i istočnoj Europi. Nastavak rasta dioničkih tržišta, stabilizacija obvezničkih prinosa, smanjenje percepcije rizika na domaćim tržištima te rast financijske pismenosti među građanima stvorili su okružje u kojemu su društva za upravljanje investicijskim fondovima zabilježila snažne rezultate. Otvoreni investicijski fondovi (UCITS) i alternativni fondovi povećali su imovinu pod upravljanjem, privukli nove ulagače i ostvarili prinose koji su u pojedinim segmentima nadmašili i najoptimističnija očekivanja. Prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), neto imovina investicijskih fondova prošle je godine dosegnula 4,04 milijarde eura.

– Uza snažan nastavak organskog rasta, 2025. ostat će nam upamćena po preuzimanju fondovskog poslovanja InterCapital grupe. Transakcija koja uključuje 13 fondova s ukupnom imovinom od oko 450 milijuna eura pridonijela je rastu ukupne imovine pod upravljanjem iznad razine 1,2 milijarde eura – navodi predsjednik Uprave Erste Asset Managementa (EAM)​ Josip Glavaš​.