savjetnik
Znači li šutnja pristanak? Kada se ugovor može automatski produljiti
26. lipnja 2026.
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Šutnja potrošača u pravilu nije prihvat ponude, no zakon poznaje iznimke u poslovnim odnosima i kod prešutnog produljenja ugovora
U sudskoj praksi nije rijetkost da se propituje valjanost šutnje kao pristanka u ugovornim odnosima. To je osobito tako u odnosima između potrošača i trgovaca koji svakodnevno sklapaju ugovore. Zakon o obveznim odnosima (ZOO) propisuje da je ugovor sklopljen kada se ugovorne stranke usuglase o bitnim sastojcima ugovora, dakle, kada su nesumnjivo izrazile volju o elementima ugovora bez kojih ugovor ne može biti sklopljen (npr. predmet ugovora i cijena kod ugovora o kupoprodaji).
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