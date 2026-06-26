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Znači li šutnja pristanak? Kada se ugovor može automatski produljiti

26. lipnja 2026.
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foto Shutterstock
Stjepan Lović
Stjepan Lović
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Šutnja potrošača u pravilu nije prihvat ponude, no zakon poznaje iznimke u poslovnim odnosima i kod prešutnog produljenja ugovora

U sudskoj praksi nije rijetkost da se propituje valjanost šutnje kao pristanka u ugovornim odnosima. To je osobito tako u odnosima između potrošača i trgovaca koji svakodnevno sklapaju ugovore. Zakon o obveznim odnosima (ZOO) propisuje da je ugovor sklopljen kada se ugovorne stranke usuglase o bitnim sastojcima ugovora, dakle, kada su nesumnjivo izrazile volju o elementima ugovora bez kojih ugovor ne može biti sklopljen (npr. predmet ugovora i cijena kod ugovora o kupoprodaji).

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