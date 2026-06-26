Hrvatski Telekom od njemačkog vlasnika posudio 100 milijuna eura

Zajam će biti isplaćen 1. srpnja ove godine, a dospijeva na naplatu 30. rujna. HT je dodao kako 'uvjeti zajma odgovaraju tržišnim uvjetima'

Hrvatski Telekom (HT) od svog je većinskog vlasnika, njemačkog Deutsche Telekoma (DT), posudio 100 milijuna eura. U objavi na Zagrebačkoj burzi stoji da je HT u petak sklopio Okvirni ugovor o zajmu s Deutsche Telekomom kao zajmodavcem, u skladu s odobrenjem dobivenim od Nadzornog odbora HT-a.

U priopćenju stoji da sklapanje Okvirnog ugovora omogućuje uspostavljanje modaliteta financiranja, s ciljem dodatnog jačanja likvidnosne pozicije kompanije. - Okvirni ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a za svaku pojedinačnu tranšu zajma, koja će se uzimati u trenutku potrebe za likvidnošću, sklapati će se zaseban ugovor (aneks) na rok do tri mjeseca, uz kamatnu stopu određenu po tržišnom principu - stoji u priopćenju.

Ukupan iznos aktivnih tranši ni u jednom trenutku ne smije prelaziti 150 milijuna eura. U petak je ujedno sklopljen i prvi zaseban ugovor (aneks) na ukupan iznos od 100 milijuna eura. Zajam će biti isplaćen 1. srpnja ove godine, a dospijeva na naplatu 30. rujna. O konkretnim kamatnim stopama HT nije izvijestio, dodavši kako 'uvjeti zajma odgovaraju tržišnim uvjetima, što je prije ulaska u transakciju potvrđeno usporedbom s ponudama dostupnim na financijskom tržištu'.

- Time je osigurano da transakcija u jednakoj mjeri štiti interese HT-a i svih njegovih dioničara, uključujući manjinske dioničare. Provedena je procedura procjene transakcije s povezanom osobom, kojom je utvrđeno da se konkretna transakcija ne smatra poslom s povezanim osobama u smislu čl. 263.a Zakona o trgovačkim društvima jer se radi o redovitom poslu koji se poduzima pod uobičajenim tržišnim uvjetima - zaključuje se u priopćenju.

Prema podacima iz kvartalnog izvješća, HT je krajem ožujka držao 75,8 milijuna eura gotovine.