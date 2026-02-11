Proizvođači baterija napuštaju električna vozila i okreću se AI centrima

Slabljenje poticaja za električna vozila i rast AI-ja ubrzavaju zaokret industrije prema tržištu pohrane energije

Proizvođači prenamjenjuju tvornice kako bi proizvodili baterijske ćelije za sustave za pohranu energije umjesto baterija za električna vozila, nastojeći iskoristiti procvat umjetne inteligencije u uvjetima pada prodaje električnih vozila.

Prema podacima tvrtke za tržišne analize CRU, deset tvornica u Sjevernoj Americi preuređuje se za proizvodnju baterija prikladnijih za sustave za pohranu energije, nakon što su proizvođači ćelija otkazali kapacitete dovoljne za proizvodnju 2 milijuna električnih vozila. Od tih deset tvornica, njih sedam prvenstveno će služiti tržištu pohrane energije, prenosi Financial Times.

Sustavi za pohranu energije, koji se sastoje od baterijskih modula reguliranima softverom za upravljanje, pomažu nacionalnim elektroenergetskim mrežama, kao i pojedinačnim kućanstvima, poduzećima i tvornicama, da se nose s promjenjivom opskrbom energijom iz vjetra i sunca.

Među tvornicama koje se prenamjenjuju za tržište ESS-a (energy storage systems) nalazi se i tvornica baterija za električna vozila u Kentuckyju koju Ford prilagođava kao odgovor na 'naglo rastuću potražnju kupaca za domaćom opskrbom baterijskim sustavima za pohranu energije, uz ograničen broj kvalificiranih dobavljača'.

Šef baterijskog odjela General Motorsa Kurt Kelty izjavio je u nedavnom intervjuu za FT da tvrtka razmatra proizvodnju vlastitih baterija za pohranu energije. U međuvremenu, Stellantis i njegov korejski partner Samsung SDI prenamjenjuju proizvodne linije u svojoj zajedničkoj tvornici u Indiani za proizvodnju ESS ćelija, što otvara mogućnost da sva tri vodeća proizvođača automobila iz Detroita postanu dobavljači tehnološkim kompanijama koje grade AI podatkovne centre.

Pohrana energije ključna je za AI podatkovne centre, kojima je potrebna neprekidna opskrba električnom energijom radi zaštite od prekida ili oscilacija napona. S obzirom na snažan rast izgradnje podatkovnih centara u SAD-u, to proizvođačima električnih vozila i baterija otvara nove izvore prihoda.

Tesla, koja u svoje sustave za pohranu energije Megapack i Powerwall ugrađuje baterije dobavljača poput CATL-a i LG-a, izvijestila je da su prihodi od segmenta energije i pohrane porasli 27 posto na godišnjoj razini, na 12,8 milijardi dolara, u odnosu na 2,8 milijardi dolara 2021. godine, dok su joj prihodi od prodaje električnih vozila pali 9 posto, na 64 milijarde dolara.

Slabljenje poticaja za EV i neizvjesnost oko potražnje

Zaokret prema ESS-u ubrzan je slabljenjem državne potpore za električna vozila, nakon što je administracija Donalda Trumpa smanjila porezne olakšice uspostavljene u vrijeme Bidenova Zakona o smanjenju inflacije (IRA) te krenula u ublažavanje pravila o emisijama iz ispušnih sustava i državnih standarda čistoće zraka kojima se poticalo prelazak vozača na električna vozila.

Zbog tih promjena analitičari BloombergNEF-a smanjili su procjenu udjela električnih vozila u ukupnoj prodaji automobila 2030. godine s 48 posto na 27 posto. Električna vozila trenutno čine oko 8 posto prodaje novih automobila u SAD-u.

Stellantis prodaje svoj 49-postotni udio u tvornici baterija u Windsoru (Ontario), preko rijeke od Detroita, korejskom proizvođaču LG-u za samo 100 dolara, nakon što je europska automobilska grupa prošlog tjedna objavila otpis imovine od 22 milijarde eura povezan s agresivnim širenjem u segmentu električnih vozila. U pogon u Windsoru uložila je 980 milijuna dolara.

-Tvrtke su u SAD-u snažno ulagale u projekte vezane uz električna vozila jer je bilo mnogo sredstava iz IRA-e. No neki od njihovih ciljeva bili su pretjerano optimistični - rekla je Evelina Stoikou iz BloombergNEF-a.

Rast podatkovnih centara, poticaji i tržišni rizici

Istodobno se očekuje rast potražnje za baterijama za pohranu energije jer podatkovni centri povećavaju potrošnju električne energije. Čak i uz usporavanje izgradnje solarnih i vjetroelektrana, investitori sve češće dodaju baterije kako bi pohranili električnu energiju i ublažili oscilacije u proizvodnji.

- Uravnoteživanje nestalnih obnovljivih izvora velika je vrijednost pohrane energije - rekla je Charlotte McClintock iz Rhodium Groupa.

Iako je administracija ukinula porezne olakšice za kupce električnih vozila, Trumpov zakon One Big Beautiful Bill Act, donesen prošle godine, zadržao je izdašne proizvodne poticaje za proizvođače baterija. Oni uključuju proizvodni kredit od 35 dolara po kilovatsatu za proizvodnju baterija te investicijski porezni kredit od 30 posto za pohranu energije, koji će se postupno ukidati od 2030-ih.

Ti poticaji, zajedno s američkim carinama od gotovo 60 posto na kineske baterije za pohranu energije, znače da se ESS ćelije mogu proizvoditi u SAD-u po cijenama približnim kineskom uvozu koji dominira tržištem. Međutim, Sam Adham iz CRU-a upozorava da proizvođači baterija, željni nadoknade gubitaka uzrokovanih padom potražnje za električnim vozilima, vjerojatno neće prenijeti uštede na kupce. To znači da kupci ESS baterija i dalje vjerojatno neće moći nabaviti domaće baterije po cijenama usporedivima s kineskim uvozom.

Adham je također istaknuo da korejske kompanije, koje su najveći proizvođači baterija za pohranu energije u SAD-u, imaju manje iskustva u razvoju litij-željezo-fosfatne (LFP) tehnologije koja se koristi u ESS baterijama u usporedbi s kineskim proizvođačima. ESS baterije proizvedene u SAD-u bile bi 'manje i slabijih performansi' u odnosu na najnaprednije kineske ekvivalente.

Dodao je da je odluka Pekinga o smanjenju povrata PDV-a na izvoz litij-ionskih baterija od travnja potaknula utrku za osiguravanje kineske opskrbe. Otvoreno je i pitanje hoće li potražnja za ESS-om biti dovoljna da apsorbira sav dodatni kapacitet nastao prenamjenom proizvodnih linija za baterije električnih vozila, uz nastavak uvoza iz Kine.

- Očekujemo pritisak na marže zbog povećane konkurencije s nižim troškovima, utjecaj političke neizvjesnosti na tržište te troškove carina - rekao je Teslin financijski direktor Vaibhav Taneja.

Milan Thakore iz Wood Mackenzieja istaknuo je da podaci konzultantske kuće pokazuju kako će potražnja za baterijama za električna vozila do kraja 2030. i dalje nadmašivati potražnju za baterijama za pohranu energije.

- Ne očekujemo da će potražnja za sustavima za pohranu energije ikada dosegnuti razinu potražnje za baterijama za električna vozila. Čak i uz konzervativan pogled na američko tržište, ako dođe do rasta potražnje za električnim vozilima, kompanije koje su prešle na ESS mogle bi zaostati - rekao je.