AYMO Ventures predstavio prve startupe iz akceleratora

Četiri domaća startupa ulaze u akcelerator fonda koji raspolaže s 52 milijuna eura i fokusira se na tehnološke tvrtke u fazi rasta

Hrvatski fond rizičnog kapitala AYMO Ventures predstavio je prve startupove koji su ušli u njegov akceleratorski program. Riječ je o četiri domaće tehnološke tvrtke koje djeluju u području mobilnih igara, digitalnog zdravstva, umjetne inteligencije i fintecha.

Kako je partner fonda Božidar Pavlović na Linkedinu objavio, riječ je o osnivačima sa skalabilnim poslovnim modelima kojima će fond pružiti podršku korz daljnji razvoj i rast.

Među njima je Sentona Games, gaming studio usmjeren na razvoj mobilnih igara koji razvija narativne 'merge puzzle' igre namijenjene prvenstveno ženskoj publici, segmentu tržišta koju industrija često zanemaruje. Zatim Meddox, koji razvija digitalno zdravstveno rješenje koje integrira medicinsku dokumentaciju, podatke s nosivih uređaja i kliničke sustave, s ciljem da pacijentima omogući bolju kontrolu nad vlastitim zdravstvenim podacima.

Zatim Booga Enterprise, platforma temeljena na umjetnoj inteligenciji za poslovne korisnike koja povezuje podatke, analitiku i automatizaciju radnih procesa te Financiraj.hr, koji razvija digitalno tržište financijskih proizvoda namijenjeno malim i srednjim poduzetnicima, pojednostavljujući pristup kreditima, leasingu i drugim oblicima financiranja.

Nakon što je osigurao 52 milijuna eura kroz prvo financiranje, AYMO sada prelazi iz faze prikupljanja kapitala u intenzivnu fazu ulaganja i operativne podrške poduzetnicima.

Kapital je strukturiran kroz dva fonda – jedan usmjeren na rane faze razvoja startupova te fond namijenjen tvrtkama u fazi rasta. Akceleratorski dio fokusiran je na pre-seed i seed startupe, uz ulaganja koja se kreću od 50 do 300 tisuća eura, dok growth fond cilja kompanije s ostvarenim tržišnim rezultatima, pri čemu pojedinačna ulaganja počinju od milijun eura naviše. Strategija fonda primarno je usmjerena na hrvatsko i regionalno tržište, ali s jasnom ambicijom internacionalizacije portfeljskih kompanija i njihovog širenja na globalnu razinu.