Poduzetnicima 250 milijuna eura za energetsku učinkovitost

HBOR i pet banaka pokrenuli program financiran iz EU fondova kojim se potiču ulaganja u uštedu energije i obnovljive izvore

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisala je danas Sporazum o financiranju za provedbu novog financijskog instrumenta 'Krediti za energetsku učinkovitost poduzetnika', kojim se potiču ulaganja poduzetnika svih veličina i oblika vlasništva u povećanje energetske učinkovitosti i ugradnju opreme za korištenje obnovljivih izvora energije.

Sporazum je potpisan s predsjednicima Uprava poslovnih banaka koje su, putem postupka javne nabave, odabrane za provedbu samog programa. Radi se o sljedećim bankama – Erste&Steiermärkische bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.

Prilikom predstavljanja programa, predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo istaknuo je kako su energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije ključni elementi održivog razvoja, koji predstavlja temelj uravnoteženog gospodarskog rasta.

- HBOR kontinuirano razvija financijske instrumente i programe kojima nastojimo potaknuti nova ulaganja i osigurati poduzetnicima povoljne izvore financiranja za njihove razvojne projekte. Ovaj program je još jedan korak u tom smjeru jer poduzetnicima omogućujemo ulaganja koja će istodobno povećati njihovu konkurentnost, ali isto tako doprinijeti i zelenoj tranziciji gospodarstva. Posebno je važna suradnja s poslovnim bankama koja su, uz europska sredstva, aktivirali i vlastita. Na taj način javna sredstva postaju poluga za mobilizaciju dodatnog kapitala financijskog sektora, a hrvatskim poduzetnicima na raspolaganje se stavlja ukupno 250 milijuna eura za nova ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije - rekao je Čuvalo.

Poduzetnicima na raspolaganju 250 milijuna eura

Za provedbu ovog programa osigurano je 125 milijuna eura iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, dok oko 125 milijuna eura osiguravaju spomenute poslovne banke. Važno je istaknuti kako se program provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027., čije je Upravljačko tijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU).

- Imajući na umu aktualne globalne procese, smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima nameće se kao nužnost i glavni prioritet osiguranja održivosti našeg gospodarstva. Stoga smo kroz Program Konkurentnost i kohezija u aktualnoj financijskoj omotnici predvidjeli milijardu eura za poticanje ušteda energije i smanjenje zagađenja, od čega čak 440 milijuna eura kroz financijske instrumente. Zahvaljujući dobroj suradnji i doprinosu svih uključenih institucija, kao i mogućnosti djelomičnog otpisa glavnice kredita do 50 posto za ostvarene uštede energije, ovaj financijski instrument postao je primjer dobre prakse ulaganja u poduzetništvo - izjavila je državna tajnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž, napomenuvši kako druge države članice Europske unije aktivno iskazuju interes za razmjenu znanja i iskustva provedbe ovog instrumenta.

Mogućnost otpisa dijela glavnice kredita do 50 posto

Kredite za energetsku učinkovitost mogu koristiti poduzeća registrirana za proizvodnu, komercijalnu ili uslužnu djelatnost, a kao jedan od najvažnijih elemenata programa ističe se mogućnost kapitalnog rabata, odnosno otpisa dijela glavnice kredita do čak 50 posto, nakon ispunjenja propisanih kriterija, što ovu kreditnu liniju čini izuzetno atraktivnom.

Krediti za energetsku učinkovitost poduzetnika

Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je i državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivan Rakocija, dok su sam potpis u ime navedenih poslovnih banaka dali predsjednici Uprava – g. Christoph Schoefboeck (Erste&Steiermärkische bank), g. Marko Badurina (HPB), g. Balazs Bekeffy (OTP), g. Dinko Lucić (PBZ) i gđa. Liana Keserić (RBA). Važno je također napomenuti kako će se poduzetnici izravno kreditirati upravo putem navedenih poslovnih banaka.

Program je aktivan već od danas, a više detalja o prihvatljivim aktivnostima, kao i kriterijima za otpis dijela glavnice te svim ostalim uvjetima, može se pronaći na web stranici HBOR-a.